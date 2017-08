Economie

Un festival organizat de clujeni, cel mai mare de la Marea Neagră

de Ziua de Cluj, 22 august 2017, 10:02

Prima ediţie a Festivalului Neversea, fratele mai mic al Untold Cluj, a obţinut premiul pentru cel mai mare eveniment de acest gen organizat pe litoralul autohton din partea Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), iar agenţia Eximtur Cluj, distincţia pentru activitate longevivă.

Prima ediţie a Galei Litoralului Românesc a deschis seria de evenimente dedicate exclusiv celor care reuşesc să facă din litoralul românesc una din destinaţiile de top din România, prin investiţii, servicii de calitate şi momente unice, oferite turiştilor care ajung în fiecare vară în vacanţă, la malul Mării Negre.



„Turismul este industria unde profesionalismul, determinarea, viziunea, comunicarea dintre oameni şi cele mai mici detalii fac diferenţa. Timp de de cinci luni, toţi cei care sunt implicaţi în activitatea turismului sezonier depun efort şi energie pozitivă ca litoralul românesc să fie frecventat an de an de un număr cât mai mare de turişti”, au precizat reprezentanţii FPTR.



Evenimentul a fost dedicat celor care promovează și dezvoltă turismul în zona litoralului Mării Negre. În cadrul acestuia, FPTR a premiat hoteluri, agenții de turism, cluburi, plaje, manageri, evenimente și mass-media care se implică în dezvoltarea litoralului românesc.



Pe lângă premiile de excelență a fost decernat și un premiu special lui Michel Adam, fondatorul Fashion TV, pentru susținerea României pe plan internațional. Gala a avut loc la complexul Phoenicia Luxury, iar premiile decernate au fost grupate pe mai multe categorii.



Hoteluri

Opera: cea mai nouă investiție de pe litoral

Insula: cea mai interesantă arhitectură mediteraneeană

Vox Maris: cea mai spectaculoasă investiţie



Restaurante

Acvamarin: cea mai nouă investiţie într-un restaurant

Cherhanaua Taşaul: cel mai bun restaurant cu specific pescăresc

Ammos: cel mai bun restaurant cu specific grecesc



Agenţii de turism

Paradis: promovarea litoralului românesc

Eximtur: activitate longevivă

Litoralul Românesc: cele mai mari performanțe în vânzări



Mass-media

Digi TV: promovarea litoralului românesc

Europa FM: organizarea de evenimente pe plajă

Pro TV: promovarea turismului românesc

Realitatea TV: promovarea litoralului românesc



Evenimente

Festivalul Neversea: cel mai mare festival de pe litoral din acest an

Festivalul Sunwaves: susținerea muzicii de calitate pe litoralul românesc

Aeromania: cel mai spectaculos show aviatic de pe litoral



Cluburi

Breeze: cel mai nou concept de club de pe litoral

Princess: beach club

Bamboo: cel mai bun club



Manageri în turism

Daniela Peteanu: performanță și carieră longevivă în turismul românesc

Mihaela Surin: performanță în carieră



Plaje

Europa FM: organizarea de evenimente spectaculoase pe plajă

H2O: susținerea practicării de sporturi nautice nemotorizate

Musset: cea mai elegantă plaja de pe litoral

Boa: cea mai frumoasa plaja de pe litoral



Agrement

Aqua Magic: cel mai renumit centru de relaxare şi distracţie de pe litoral