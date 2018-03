Economie

Un fost dansator din Cluj face aproape 50.000 de euro cu o şcoală de dans

de Ziua de Cluj, 01 martie 2018, 20:03

Ştefan Both, fost dansator de performanţă, a deschis în urmă cu aproximativ cinci ani o şcoală de dans în oraşul Cluj-Napoca şi a ajuns în prezent la aproximativ 250 de cursanţi pe lună. Attitude Dance SRL, firma care administrează şcoala de dans Attitude Dance, a realizat anul trecut afaceri de circa 50.000 de euro.

„Şcoala de dans Attitude Dance am înfiinţat-o în anul 2013, iar anul tre­cut am înregistrat o cifră de afceri de aproape 50.000 de euro. Pentru acest an ne aşteptăm să crească cel puţin cu 25%", a spus Ştefan Both, acţio­narul şcolii de dans.