Economie

Un milionar critică Primăria: „Degeaba ai la Cluj aplicaţie de parking dacă n-ai parcări”

de Calin Poenaru, 06 iulie 2017, 11:49

Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, creatorul primului parc tehnologic din Cluj-Napoca şi unul dintre cei mai mari investitori în domeniu din zonă, este dezamăgit de felul în care se prezintă infrastructura oraşului.

Businessmenul basarabean este nemulţumit de infrastructura locală / foto: agora.md, ziuadecj.ro





„Am dezvoltat Liberty Technology Park (LTP) pentru a da un exemplu de cum să transformi oraşul. Ca să devii un Smart City nu este destul doar să poţi plăti parcarea prin SMS la Cluj dacă nu ai parcări sau ai sistem de bike-sharing dacă nu ai piste de biciclete. Noi am schimbat aici şi aspectul zonei, şi infrastructura, sperăm că şi oraşul îşi va schimba atitudinea, deşi sunt sceptic în această privinţă.



Mi s-a ivit ocazia să preiau aici un sit industrial aflat în stare avansată de degradare, nici nu ştiam dacă să dezvolt zona sau să creez un Jurassic Park. Am anticipat că acest oraş va deveni un hotspot pentru România, de aceea am optat pentru un parc tehnologic precum cele din Cracovia sau Brno. Vorbim despre un proiect 100% privat, în condiţiile în care altele sunt finanţate fie din bugetul de stat, fie din fonduri europene. De atunci preţurile terenurilor în zonă au crescut de 3-4 ori".



Omul de afaceri susţine că antreprenoriatul este o soluţie, dar nu în orice condiţii. „Au venit investitori importanţi precum Siemens, IBM, Arvato, dar am creat la Spherik Accelerator şi zeci de afaceri incipiente. Antreprenoriatul este de multe ori o loterie, afaceri de genul Elefant.ro sau agenţia de optimizarea a a motoarelor de căutare SEO Monitor au început de jos, însă prima a schimbat faţa pieţei de carte, iar a doua reprezintă un grup de tineri pe care i-am găsit într-un beci, în mahala, dar despre care am înţeles imediat că sunt nişte băieţi geniali şi că va fi o afacere viabilă, vândută pe zeci de milioane de dolari.



În IT un geniu se naşte o dată la 100 de ani şi se numeşte Steve Jobs; restul sunt meseriaşi care stăpânesc numite proceduri. 9 din 10 asemenea companii eşuează pentru că, deşi ideea a fost bună, operaţional s-a dovedit un eşec. De aceea ne-am propus să susţinem excelenţa în operaţional şi să ne implicăm şi în marketing fiindcă e nevoie să duci ideea într-o piaţă globală.

Concurentul lui Google nu este neapărat un alt gigant multinaţional, ci un mic indian care o poate prăbuşi într-o noapte. Orice start-up trebuie gândit ca o afacere care să fie vândută la momentul potrivit, pentru suma potrivită, nu una care să o transmiţi pentru generaţii. Tehnologia să nu ne sperie şi să nu încercăm să o evităm pentru că va trebui să ne obişnuim cu ea şi să o folosim”, spune Sturza.

Avere de 37 de milioane de euro



Omul de afaceri de origine moldoveană s-a implicat în domeniile imobiliar, energie, retail online, fiind cotat de Top Capital cu deţineri de 35-37 de milioane de euro. Acesta a fondat magazinul pe internet Elefant.ro, unde a atras fondurile de investiţii Axxess Capital şi Catalyst. LTP cuprinde patru clădiri de birouri pe 16.750 mp, cu posibilitate de extindere pe 4,5 ha, investiţia de la Cluj cifrându-se la 15 milioane de euro. Sturza deţine 49% din compania minieră Romaltyn Baia Mare, o uzină de tratare a minereului aurifer cu o capacitate anuală de 2,5 milioane de tone.