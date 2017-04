Economie

Un nou lanţ de restaurante va intra în ambele mall-uri ale Clujului

de Ziua de Cluj, 25 aprilie 2017, 14:02

Banca Transilvania (BT) a acordat un credit de 1,2 milioane de euro pentru extinderea unei reţele de restaurante în sistem de franciză. Două unităţi urmează să fie deschise şi în marile complexe comerciale din Cluj.

"Cele patru restaurante din București, aflate în spații premium, sunt o bază solidă pe care să construim rețeaua națională. Am pornit această afacere în capitală pentru că avem aici o piață exigentă. Foarte multe orașe medii au deja nevoie de o ofertă similară, care nu există însă pe piață, chiar și orașele care nu au deocamdată un mare centru comercial”, spune Dan Isai, cofondator al reţelei Pep & Pepper.



Brandul va ajunge, în acest an, și la Cluj, odată cu extinderea rețelei la nivel național. Pep & Pepper își propune să ajungă la 30 de unități în 2018, prin investiții directe și prin deschiderea posibilităților de francizare. Extinderea este susținută de aportul propriu al investitorilor, alături de un credit de 1,2 milioane de euro oferit de BT Cluj.



În planurile de extindere, Clujul ocupă un loc important. Până la sfârșitul acestui an, vor fi deschise două restaurante aici, unul în Iulius Mall și unul în Vivo Center. Acestora li se vor adăuga alte nouă locații proprii, în București, Constanța, Timișoara, Iași, iar restul vor fi deschise în regim de franciză.



Francizele vor trebui să respecte aceleași condiții stricte legate de calitatea meniului și timpii de servire. Pe termen mediu, în următorii cinci ani, Pep & Pepper urmărește să ajungă la 70 de unități în România și în țările învecinate.



Dan Isai este antreprenor cu experiență pe piața de hoteluri, restaurante, catering, care mai deține brandul Salad Box, o rețea internațională extinsă pe trei continente, și Narcoffee Roasters, lanţ de cafenele lansat la Cluj-Napoca la finalul anului trecut și care se pregătește de intrarea pe piața din București în 2017.

Printre reţelele de restaurante prezente până acum în ambele mall-uri din Cluj se numără McDonald’s, KFC, Marty, Lunch Box, Mado sau Yummy Yang.