Un sfert din populația României lucrează încă în agricultură

de Ziua de Cluj, 24 octombrie 2017, 20:15

Romania avea, in 2016, cea mai mare pondere a populatiei ocupate in agricultura din Uniunea Europeana, 24%, fata de 4,5% media inregistrata la nivelul statelor membre ale UE, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).



In 2016, principalii angajatori din UE erau concentrati in domeniile "Comert en-gros si de retail, transporturi, servicii de cazare si alimentare" (24,7%) si "Administratie publica, aparare, educatie, sanatate si activitati de asistenta sociala" (23,7%). In ultimii 20 de ani s-a constatat o crestere usoara a ponderii populatiei angajate in aceste domenii.

In schimb, ponderea populatiei angajate in industrie la nivelul UE a scazut de la 20,7% in 1996 la 15,3% in 2016, in schimb procentul de angajati in domeniul "Activitati profesionale, stiintifice si tehnice" a urcat de la 7,6% la 12,7%.

In majoritatea statelor membre, cei mai multi angajati in 2016 erau in "Comert en-gros si de retail, transporturi, servicii de cazare si alimentare", cel mai ridicat procent fiind in Grecia (33,3%), Cipru (31,9%), Spania (30,3%) si Irlanda (28,5%).

In sapte state membre, cea mai mare pondere a populatiei ocupate era in "Administratie publica, aparare, educatie, sanatate si activitati de asistenta sociala", in special in Suedia (34,1%), Danemarca (30,8%), Belgia (30,6%) si Franta (30,1%).

Industria era principalul angajator in Cehia (29%), Polonia (23,7%) si Slovenia (22,7%).

In ultimii 20 de ani au avut loc schimbari importante in industrie, agricultura si administratie publica.

Comparativ cu 1996, ponderea populatiei angajate in industrie a scazut in toate statele membre in 2016, cel mai semnificativ declin fiind inregistrat in Malta (de la 26% in 1996 la 11,9% in 2016, sau minus 14,1 puncte procentuale), Slovenia (minus 8,9 puncte procentuale), Marea Britanie (minus 7,7 puncte procentuale) si Luxemburg (minus 7,3 puncte procentuale).

O tendinta similara se observa in "Agricultura, silvicultura si pescuit". Procentul de angajati a scazut in perioada 1996 - 2016 in fiecare stat membru al UE, in special in Romania (de la 40,9% la 24%, sau minus 16,9 puncte procentuale), Lituania (minus 12,6 puncte procentuale), Ungaria (minus 9,6 puncte procentuale), Letonia (minus 7,1 puncte procentuale) si Grecia (minus 6,8 puncte procentuale).

In contrast, ponderea sectorului "Administratie publica, aparare, educatie, sanatate si activitati de asistenta sociala" a crescut cel mai mult in ultimii 20 de ani in majoritatea statelor membre ale UE, cel mai semnificativ avans fiind in Romania (de la 7,2% la 13,6%, sau plus 6,4 puncte procentuale), Slovenia (plus 4,5 puncte procentuale), Luxemburg (plus 4.2 puncte procentuale), Belgia (plus patru puncte procentuale), Grecia (plus 3.5 puncte procentuale) si Portugalia (plus 3,4 puncte procentuale).

Scaderi s-au inregistrat in Bulgaria (minus 3,3 puncte procentuale), Italia (minus 1,2 puncte procentuale), Slovacia (minus 0,9 puncte procentuale), Lituania (minus 0,7 puncte procentuale), Suedia (minus 0,5 puncte procentuale) si Franta (minus 0,3 puncte procentuale), anunță business24.ro