Economie

NEWS ALERT Ungaria îşi închide biroul de turism de la Cluj

de Calin Poenaru, 15 februarie 2017, 12:21

Ţara vecină va pune lacăt pe toate reprezentanţele sale turistice din afara Ungariei, în urma unei restructurări masive. Biroul din Cluj îşi va întrerupe funcţionarea după 20 de ani de activitate, a anunţat Julia Soos, şeful reprezentanţei locale.

„În urma unei mari restructurări a organizaţiei noastre, reprezentanţele din străinătate ale Oficiului de Turism al Ungariei (OTU) se închid. Astfel, după aproape 20 de ani, şi reprezentanta din România se închide, iar mandatul meu ca şef al reprezentanţei se încheie. Doresc să vă mulţumim pentru încrederea, prietenia şi pentru colaborarea deosebit de frumoasă şi plină de succese pe care am avut-o cu dvs de-a lungul a multor ani.



A fost o perioadă frumoasă, o muncă plină de creativitate şi de realizări, în care am învăţat foarte multe şi am avut onoarea să cunosc oameni minunaţi, m-am îmbogăţit cu experienţe de neuitat şi cu mulţi prieteni. A fost o adevărată muncă de echipă, pe care fără susţinerea şi colaborarea dvs nu aş fi putut să o desfăşor. Pentru informaţii referitoare la turismul din Ungaria, precum şi pentru alte informaţii vizitaţi pagină oficială a OTU http://gotohungary.com sau www.ro.gotohungary.com, în limba română”, a transmis Julia Soos.



De-a lungul anilor, OTU Cluj a promovat oferta turistică a acestei ţări, pachete şi oferte turistice prezentate de parteneri, dar şi produse tipic ungureşti, la târguri şi evenimente. Filiala clujeană promova staţiunile balneare maghiare cele mai apropiate de Cluj, regiunea muntoasă a Ungariei, câmpiile maghiare de nord şi de sud, lacul Tisa, capitala Budapesta şi împrejurimile sale şi organiza constant deplasări de informare la obiectivele de interes din această ţară.

De asemenea, reprezentanţa s-a implicat activ în Zilele Culturale Maghiare de la Cluj, unde venea cu prospecte, hărţi, materiale promoţionale, pachete şi oferte turistice şi organiza degustări de produse „hungaricum”.

România îşi măreşte bugetul



Propunerea bugetară pentru Ministerul Turismului (MT) în 2017 se ridica la 80 de milioane de lei, în creștere cu 31 de milioane față de anul anterior, conform proiectului de buget publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. În bugetul MT sunt prevăzute transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism de 25 milioane de lei. Bugetul de cheltuieli curente crește la 75,2 milioane de lei, comparativ cu 48,9 milioane anul anterior. Patronatele din turismul românesc au criticat alocarea iniţială pentru promovarea României. „Era un moment senzațional pe care, cu un buget de 5 milioane de euro pe an, îl ratăm”, a concluzionat reprezentantul grupului german TUI în România, Dragoş Anastasiu.