Untold Early Booking. Ofertă de grup: 1.000 de euro

de Ziua de Cluj, 11 decembrie 2017, 12:38

28.000 de abonamente s-au vândut în câteva minute pentru Untold 2018. Imediat posesorii lor au intrat în negocieri cu deținătorii de apartamente la Cluj și oferă până la 1.000 de euro pentru cazarea unui grup în locuințele localnicilor.

Ediția de anul trecut a festivalului din centrul Clujului a atras 330.000 de participanți / foto: România Curată

Una dintre ofertele înșelătoare incriminată pe Facebook







Fanii consideră această perioadă ca una de rezervări timpurii – în genul celor practicate de industria turismului, sperând că vor obține tarife mai bune. Ei își calculează cazarea ca echivalent al unui abonament la festival și sunt dispuși să ofere în jur de 500 lei/persoană, respectiv 1.000 de euro pentru un grup de 8-10 oameni în apartamentele localnicilor, chiar dacă acestea nu se află în același loc.

Cei mai generoși în privința sumelor puse la bătaie, dar și cei mai mari negociatori, sunt “festivalierii” din București. În prezent, pe piața rezervărilor la Untold cazarea în Cluj dublează costul abonamentului de festival în apartamentele individuale și îl chiar îl triplează în cazul hotelurilor. Dacă fanii din străinătate acţionează mai mult individual pentru închirieri, nepărând atât de interesaţi de tarife, cei din ţară se constituie în grupuri pentru a ieşi mai bine la preţul final şi negociază la pachet.

Găștile mari negociază mai bine

„Pentru gașca de anul trecut: ne mai adunăm sub același acoperiș?”, întreabă, pe rețeaua de socializare Facebook, Daniel, din Arad. „Mă interesează pensiune, hotel sau un întreg apartament de închiriat în apropiere de Arena pentru două cupluri. Buget maxim, 2.000 de lei, 2-6 august inclusiv”, solicită Roxana, din Timişoara.

Grupurile pot fi mai mari, iar atunci poți să ieși mai bine la preț. „Este cineva care oferă cazare pentru 8-10 persoane? Ca distanţă să fie relativ aproape de Arena, dar şi dacă este mai departe nu ne deranjează, atât timp cât este în Cluj. Dacă este necesar, ne împărţim şi în două locuri atât timp cât găsim cazare pentru toţi”, explică Diana, din Eforie. „Oferă cineva cazare pentru 8-9 persoane, în perioada 1-6 august 2018? Buget: 3.000-3.200 de lei pe toată perioada”, solicită Ioana Georgiana, din Bucureşti.

Floreștiul, evitat de "festivalieri"

Majoritatea celor care caută cazare sunt din capitală. „Hei, caut şi eu cazare lângă stadion, neapărat. 10 persoane, buget maxim între 250-300 lei de persoană, 2.500-3.000 total. Perioada 2-5 august” sau „Caut cazare lângă stadion pentru 10 persoane, de pe 1 până pe 6 august 2018, maxim 500 lei/persoană, 5.000 total, uşor negociabil. Ne putem împărţi şi în 2 apartamente, 5 cu 5”.

O „trupă” din Bucureşti comunică în limbaj ardelenesc și oferă o sumă consistentă pentru cinci zile. „Grup de 10 oameni, căutăm cazare pentru Untold! Buget total pentru 4-5 nopţi: 1.000 de euro. Aştept oferte! Mulţumesc,o zi faină!”, dă de veste Costin.

Ofertele de pe reţelele de socializare încep de la 100 de lei pe zi. „Am o casă cu 2 camere foarte mari, 30 mp camera, în zona centrală a Clujului, la 10-15 minute de mers în plimbare până în Parcul Central, pe unde se face accesul. Preţul este 100 lei/persoană/noapte”, menţionează Tudor. Cristina a pus iniţial un anunţ care includea cuvântul “Floreşti”, însă din următorul l-a scos. „Dau în chirie apartament 2 camere pentru 5-6 persoane în perioada festivalului, preţ 500 de euro... mai multe detalii prin mesaj privat”.

Oferte hoteliere personalizate

„Închiriez garsonieră ultracentral pentru patru persoane, în perioada festivalului. Preţ 400 de euro”, spune Lucian. „Am apartament de lux lângă stadion. Dar prețul e min. 3.500 de lei”, precizează Mihaela. Unii, fără să dea amănunte despre număr de locuri sau confort, aruncă pe piaţă doar preţul. „500 euro/persoană/zi. Ofertă valabilă până în 2018, plata anticipat, 2.000 de euro garanţie, fără acte”, anunţă Sabin.

Alţii îşi personalizează ofertele. „Studhaus. Early booking Untold! La fel ca şi la primele trei ediţii, oferim cazare în imediata apropiere a Cluj Arena, în camere de 2, 3, 4 paturi sau apartamente de 1, 2, 3 camere”, „Contessa Apartments. Apartamente ultracentrale, în regim hotelier la Cluj-Napoca. Clasificare turistică de 3 stele”.

Pe rol au intrat şi unităţile turistice din oraş. Unele hoteluri din Cluj şi-au făcut deja oferte personalizate pentru Untold. Hotelul Onix şi-a alăturat sigla de cea a festivalului şi practică preţurile pe pachetul minim de patru nopţi la 310 lei/noapte camera dublă, 360 de lei camera triplă (3*), respectiv 470 lei camera dublă, 570 de lei camera triplă, toate cu mic dejun. „Plata se face integral la rezervare, nerambursabil”, prezintă regulile jocului Oana Vilţ, managerul hotelului Onix.

Concertele organizate pe Cluj Arena și la Sala Polivalentă aduc încasări consistente mai ales hotelurilor aflate în perimetrul acestora. „Evenimentele sportive şi de business, dar şi festivalurile şi concertele din această vară au adus numeroşi turişti. În afară de Untold Festival şi de Electric Castle, am avut solicitări mari pentru EuroBasket şi Europenele de Gimnastică”, a precizat Dafina Suciu, director de marketing al hotelului Hilton DoubleTree, fost City Plaza.

Lăsați cu ochii în soare. Și fără bani

Nu întotdeauna ofertanţii se dovedesc a fi de bună credinţă. „Am avut parte de o întâmplare neplăcută cu un domn din Cluj. Oferă spre închiriere un apartament cu trei camere. Pozele cu apartamentul său erau aceleaşi poze cu cele dintr-un anunţ cu un apartament de vânzare în Bucureşti. Mi-a trimis copie după buletin şi contract, însă în momentul în care trebuia să ajungă un prieten să vadă dacă apartamentul e OK şi nu e păcăleală, nu a mai răspuns la telefon, intra căsuţa.

L-am sunat de pe alt număr şi i-am spus că trebuia să se vadă cu un prieten de-al meu şi mi-a închis direct. Probabil ar fi fost o păcăleală, aveţi grijă! Am un coleg în Cluj şi îl rog pe el să meargă înainte de fiecare dată când găsesc cazare, tocmai ca să nu fie păcăleală. Recomand să faceţi la fel dacă aveţi posibilitatea”, sugerează Mihaela, din Bucureşti. „Am plătit 700 de lei acestui individ, dacă îl pot numi așa”, relatează Andreea.

„Am păţit exact aceeaşi chestie, cu acelaşi om. La început, când am vorbit cu el mi-a spus că apartamentul este pe strada Haţeg, iar în contract scria strada Mănăştur. Mi-a trimis şi mie contractul pe e-mail şi trebuia să pun avansul în cont până la o anumită dată, dar când am încercat să îl mai sun să lămuresc unele chestii a intrat căsuţa şi atunci am fost sigură că e o farsă”.„Am pățit și eu cu cazarea pentru Electric. L-am sunat, l-am anunțat ca voi închiria apartamentul cu încă două prietene și, când să mergem în Cluj, nu a mai dat niciun semn”, se plânge Bianca.

Cazare gratis, din mărinimia localnicilor

„Noi vom pune la dispoziție locuri de cazare în camping și la căminele studențești, așa cum am făcut și la celelalte ediții, dar încă nu știm câte locuri vor fi disponibile în total. Încă nu cunoaștem nici câte abonamente vom pune în vânzare pentru festival”, precizează Ioana Chifor, PR manager al Untold.

Pe pagina oficială de internet a Untold există apartamente premium, „în inima festivalului”, la 1.200-1.400 de lei, cu recepţie şi pază, toaletă şi duş individuală, acces la bucătărie, lenjerie de pat, camere care pot fi închise, cazare confort la 450-600 de lei plus taxe, dar şi cazare basic, la 350-600 de lei, plus taxe, toate aceste locuinţe fiind disponibile pentru închiriere doar din ianuarie.

Pe de altă parte, organizatorii derulează campania „Adoptă un Untold-ist”, pentru localnicii care se oferă să găzduiască în această perioadă viitori participanţi la eveniment. „Dacă ai nevoie de un loc căruia să îi spui casă pe perioada festivalului sau vrei să oferi cuiva un acoperiş deasupra capului, e una dintre cele mai bune soluţii create de un membru al comunităţii pentru comunitate”, justifică aceștia.

6 milioane de euro din abonamente

Deși mai sunt opt luni până la a patra ediție a Festivalului Untold, au fost deja vândute 28.000 de abonamente. În prima etapă, din 14 noiembrie, au fost puse în vânzare inițial 10.000 de abonamente, plusându-se cu alte 5.000, la prețul de 400 de lei, plus taxe.

Pentru a doua rundă de vânzare, din 28 noiembrie, organizatorii au anunțat că vor fi disponibile doar 5.000 de abonamente, însă datorită interesului foarte mare din partea fanilor, au hotărât să suplimenteze numărul la 13.000, prețul de vânzare fiind de această dată de 499 de lei, plus taxe.

Abonamentele la preţul întreg de 650 de lei, plus taxe, vor fi disponibile doar din februarie. Rezultă că doar din primele două emisiuni de abonamente în vistieria festivalului au intrat aproape 3 milioane de euro, cel puțin aceeași sumă fiind estimată și pentru următoarea tranșă, din februarie, considerând un număr total de 50.000 de abonamente puse în vânzare. La acestea se adaugă vânzările de bilete pentru o zi.

Ediția a IV-a a Untold va avea loc în perioada 2-5 august 2018, la Cluj-Napoca. În 2017, pe scena principală au urcat unii dintre cei mai buni DJ-i ai lumii: Afrojack, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Steve Aoki. 330.000 de participanți au fost înregistrați la festival. Încasările totale generate pentru oraș de către eveniment ajung la 50 de milioane de euro.