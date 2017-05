Economie

Ursus la japonezi, tranzacţia anului în România

de Calin Poenaru, 09 mai 2017, 14:19

Achiziția activelor SAB Miller, de 700 de milioane de dolari, a fost cea mai mare tranzacție care a avut loc în ţara noastră anul trecut. Pe locul doi se situează achiziția KMG International, de 680 de milioane, iar pe trei, cea a lanțului de magazine Profi (564 milioane), conform EY Romania M&A Barometer.

Grupul japonez Asahi a finalizat achiziția fostelor active ale SABMiller din Europa Centrală și de Est (ECE), inclusiv Ursus Breweries, după ce Comisia Europeană a anunțat că și-a dat acordul pentru tranzacția de 7,3 miliarde de euro.

Fostele afaceri ale SABMiller din România, Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria vor fi integrate într-o nouă companie, Asahi Breweries Europe. Aceasta va avea sediul în Praga. În România, japonezii au preluat Ursus Breweries, ce deține trei fabrici în Brașov, Buzău și Timișoara și o linie de producție de capacitate mică în Cluj.



„Achiziția Profi a reprezentat cea mai mare tranzacție făcută de un fond de private equity în România. Anul acesta, e posibil ca sectorul financiar să facă primele tranzacții semnificative cu băncile grecești. În rest, activitatea de M&A va fi similară cu cea de anul trecut – sectorul bunurilor de consum își va continua dezvoltarea și va exista o consolidare a sectorului serviciilor medicale”, a declarat Florin Vasilică, liderul departamentului asistenţă în tranzacţii la EY România.



În 2016, valoarea pieței de fuziuni și achiziții din România (M&A) a fost 3,54 miliarde de dolari (în scădere cu 3% față de 2015), iar numărul tranzacțiilor a fost 113, în coborâre cu 8% față de 2015. În schimb, s-a înregistrat o creștere a tranzacțiilor interne, cumulând 41% din total, față de 35% în 2015. Valoarea medie a tranzacțiilor de sub 100 milioane de dolari a fost de 24 de milioane de dolari.



După numărul de tranzacţii, cele mai atractive sectoare au fost cel de producție (cu 20 de tranzacții), sectorul serviciilor (cu 12 tranzacții), urmate de IT și cel alimentar și de băuturi (cu câte 11 tranzacții fiecare). Comparativ cu 2015, când predominanți au fost investitorii din SUA, cei mai importanți investitori străini au fost europeni (Germania – 12 tranzacții, Franța – 7, Polonia – 5). Doar 3 din tranzacțiile înregistrate au fost realizate de români care au achiziționat ţinte externe.



Majoritatea investitorilor au fost strategici (81%), numărul tranzacțiilor efectuate de ei fiind similar cu cel din 2015 (83%). „În 2017, în afară de sectorul bancar, vor fi active domeniile unde s-a observat tendința consolidărilor în 2016. În investiţiile imobiliare, interesul se îndreaptă către centre comerciale şi birouri, prin fondurile de investiţii imobiliare prezente în piaţă (NEPI, Globalworth şi GTC/Lonestar), dar există și semne de reviriment timid pe zona rezidenţială.



Serviciile medicale vor fi active datorită celor doi jucători privaţi (Medlife şi Regina Maria), care vor continua creşterea afacerilor şi prin achiziții. În sectorul retail, este de aşteptat ca achiziţia Profi de către Mid Europa Partners să genereze consolidări în sector.



Nu vor rămâne mai prejos sectoarele care au generat până acum fuziuni şi achiziţii: domeniul produselor de consum (sectorul produselor alimentare şi al băuturilor) şi cel al produselor industriale diverse (pentru auto, construcţii, energie), dar şi al serviciilor pentru companii cu o componentă IT (integratori, dezvoltatori).



O altă tendinţă a ultimilor ani o reprezintă investițiile româneşti în afara ţării, în special în regiunea imediat adiacentă. Există jucători locali - unii pentru prima dată – care se uită la ţinte din afara României” spune Liliana Bușoiu, director executiv al EY România.



EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 230.000 de angajaţi în 150 de ţări şi venituri de 29,6 miliarde de dolari în anul fiscal 2016. În România şi Republica Moldova, EY are 700 de angajaţi în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău.



Top tranzacţii 2016

(cumpărător, valoare)



1. SABMiller ECE....................Asahi Group................700 mil. USD

2. KMG (51%)......................China Energy................680 mil. USD

3. Profi România..................Mid Europa...................564 mil. USD

4. E.ON Distribuție (30%).......Allianz.........................286 mil. USD

5. Shopping City Sibiu...........NEPI............................112 mil. USD

6. Albalact...........................Lactalis........................98 mil. USD

7. Stirom (85%)...................Vidro...........................85 mil. USD

8. Astra Rail.........................Wagony Swidnica..........66 mil. USD

9. McDonald's România.........Premier Capital.............65 mil. USD

10. Green Group (75%).........Abris Capital.................57 mil. USD

Sursa: EY România