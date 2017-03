Economie

Vrei să lucrezi într-o bancă centrală cu sediul la Cluj? Acum e momentul

de Ziua de Cluj, 19 martie 2017, 12:47

Banca Transilvania caută specialişti pe mai multe poziţii.

Publicitate

Banca Transilvania angajează pe posturile de:

Manager relaţii clienţi microbusiness.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare în domeniul economic, excelente abilităţi de comunicare şi negociere, abilităţi de lucru în echipă, abilităţi excelente de vânzare, e dinamic, flexibil, e dispus la muncă pe teren, are atitudine corectă şi prietenoasă faţă de clienţi, are permis de conducere categoria B şi experienţă în vânzări IMM şi Corporate, în domeniul bancar.

Administrator aplicaţii la divizia IT.

Candidatul potrivit pentru acest post are cel puţin trei ani experienţă în domeniul financiar sau în domeniul informaticii, are abilităţi de administrare şi lucru cu baze de date, abilităţi de lucru în Unix, Linux, Windows Server, competenţe în activitatea de asigurare suport operaţiuni. De asemenea, candidatul potrivit pentru acest post are cunoştinţe avansate de Engleză, excelente abilităţi de comunicare, relaţionare, lucru în echipă, e dinamic, are capacitate de analiză şi sinteză, de anticipare a efectelor şi consecinţelor pe termen lung.

Manager relaţii clienţi agrobusiness.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, de preferinţă economice, are cel puţin un an experienţă în vânzări, are abilităţi de analiză şi sinteză, are spirit de echipă, ştie să lucreze la PC, e flexibil, are excelente abilităţi de comunicare, vânzare şi negociere.

Consultanţi vânzări directe.

Candidatul potrivit pentru acest post e adaptabil, entuziast, are abilităţi de analiză şi sinteză, e dispus la muncă pe teren, e orientat către clienţi şi rezultate, e rezistent în situaţii de stres.

Administrator cash şi non cash.

Candidatul potrivit pentru acest post are cel puţin trei ani experienţă în casierie într-o bancă comercială sau centru comercial, are excelente abilităţi de comunicare şi negociere, are spirit de echipă, e flexibil, dinamic şi are studii superioare economice absolvite.

Manager relaţii clienţi persoane fizice.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, cel puţin un an experienţă în vânzări în sistemul bancar, are abilităţi de analiză şi sinteză, are excelente abilităţi de comunicare, vânzare şi negociere, e orientat către clienţi, e flexibil şi dinamic.

Toate ofertele active pot fi consultate pe un website de recrutare.