Zona food-court a fostului Polus va fi renovată cu 1 milion de euro

de Ziua de Cluj, 23 martie 2017, 15:56

Compania austriacă de investiţii imobiliare Immofinanz, care deţine pe piaţa locală patru centre comerciale sub brandul Vivo, are în plan modernizarea zonei de food-court din mallul clujean, o investiţie de peste 1 milion de euro.

„Vivo Napoca este pe lista imediată în ceea ce priveşte refurbishment-ul (renovarea) zonei de food court. Zona îşi va păstra funcţionalitatea, dar se va identifica mult mai mult cu conceptul Vivo în ceea ce priveşte partea de spaţii comune, zona de luat masa.



Suntem în etapa de design şi de concept, iar în perioada următoare vom alege un furnizor pentru a implementa proiectul. Valoarea investiţiei depăşeşte un milion de euro“, spune Sorin Vişoianu, country manager operations pentru România în cadrul Immofinanz, citat de zf.ro.



Mallul a trecut printr-un proces de rebranding, ca şi celelalte centre comerciale din portofoliul Immofinanz în România. Anterior acestui proces, se numea Polus Center.

Centrul comercial are ca ancoră principală un hipermarket Carrefour, iar printre cei mai mari chiriaşi se numără Decathlon, H&M, C&A, Zara, Hervis, New Yorker, Pull and Bear, Bershka, Douglas, Sephora, Stradivarius, Oxette. Suprafaţa centrului este de 61.000 mp.