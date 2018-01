Ce ne-a dat UE, ce-am dat noi către UE. Corupţie curată şi corupţie murdară

Piketty, un social-democrat aşezat, are talentul de a aborda cuminte şi cu argumente atente subiectele esenţiale ale momentului.

Un exemplu bine ascuns sub preş în UE este tensiunea Est-Vest. NU e aşa populară precum tensiunile Nord-Sud, mai e şi bine învelită în "conflicte culturale", Ungaria şi Polonia au readus la modă diverse forme de autohtonism conservator, în replică. Însă faptul că retorica politică e dubioasă nu înseamnă absolut deloc că motivul tensiunilor nu e real:

Between 2010 and 2016, the annual outflow of profits and incomes from property (net of the corresponding inflows) thus represented on average 4.7% of the gross domestic product in Poland, 7.2% in Hungary, 7.6% in the Czech Republic and 4.2% in Slovakia, reducing commensurately the national income of these countries

By comparison, over the same period, the annual net transfers from the European Union, that is, the difference between the totality of expenditure received and the contributions paid to the EU budget, were appreciably lower: 2.7% of the GDP in Poland, 4.0% in Hungary, 1.9% in the Czech Republic and 2.2% in Slovakia (as a reminder, France, Germany and the United Kingdom are net contributors to the EU budget of an amount equivalent to 0.3% - 0.4% of their GDP.