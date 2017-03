Editorial

Europa cu mai multe viteze, iar România rămâne de căruţă. Să vedem ce se va petrece cu NATO

de Dan Pavel, 07 martie 2017, 16:49

După cum anticipam ieri, liderii celor mai puternice patru state din punct de vedere economic au hotărât in favoarea unei Europe cu mai multe viteze. Ce va face România în acest context este greu de anticipat.

După alegerile din decembrie 2016, în România a început o ceartă care a dăunat intereselor naționale. Abia de acum încolo vom plăti prețul pentru atacurile pe care actorii politici din fruntea țării le-au comis reciproc. S-au denunțat reciproc - pe temele corupției, abuzurilor în justiție, lipsei de profesionalism și de eficiență guvernamentală, - iar Uniunea Europeană a înțeles mesajul. Chiar nu vrea să mai fie atât de mult asociată cu România, Bulgaria și nici măcar cu țările din grupul Vișegrad. Din motive diferite.

Germania, Franța, Italia, Spania vor să se salveze separat și ce se mai poate salva din UE, iar țări precum România, unde imbecilitatea liderilor politici a împiedicat CONSENSUL pe temele mari, au devenit un balast.

Procesul integrării europene va fi supus unui revizionism instituțional. România începe să piardă pe mâna ei ceea ce câștigase prin integrarea în UE. Din cauza a ceea ce anglo-americanii ar denumi NARROW-MINDEDNESS.

În perioada următoare, se vor petrece niște decuplări pe linie de NATO, în condițiile în care noul Secretary of State, noul Secretary of Defense, au transmis (în numele noul President of the United States of America) nemulțumirea legată de faptul că țările componente nu și-au plătit partea care li se cuvenea. Va fi o diferență între cei care și-au respectat angajamentele și cei care nu le-au respectat. România nu și-a respectat angajamentele față de NATO.