Mai poate fi Franța partenerul strategic al României? | Editorial de Valentin Naumescu

de Valentin Naumescu, 23 august 2017, 13:12

Să nu-și facă nimeni iluzii, Emmanuel Macron vine pentru a-și promova interesele de pe agenda națională și europeană, anunțate în campania sa electorală de succes: în primul rând, interesele economiei franceze, ceea ce este firesc, și apoi mult trâmbițata dar încă neclara reformă a Uniunii Europene.

Puncte cheie:

Președintele Republicii Franceze vine într-o (foarte) scurtă vizită în România , ca parte a primului său turneu european, în care dorește să pozeze în lumina cuvenită liderului unei Mari Puteri, planificându-i și înșiruindu-i în două zile pe toți liderii rezonabili din Europa Centrală (Austria, Cehia, Slovacia, România și Bulgaria), pentru a le spune "cum stă treaba". Se întâmplă la fel ca în vizitele fulger ale liderilor occidentali din anii '90, când, după câteva ore petrecute la București, la periferia Europei, urma bineînțeles, ce altceva?, încheierea periplului în Bulgaria;

Ne-am bucura să vedem că președintele Macron va tratat altfel România decât predecesorii săi. Ne-am bucura să vedem la lucru un autentic parteneriat strategic cu Parisul, în care cele două capitale se consideră colaboratori apropiați, dacă nu egali (relație evident imposibilă), atunci cel puțin care se respectă reciproc.

Dar presiunea pentru protecționism economic și social, care crește în Franța, ca și în alte societăți vest-europene, și dorința politică firească a noului președinte de "a livra" cetățenilor francezi care l-au ales, mă fac să cred că Franța nu se va arăta foarte deschisă în anii următori, nici cu România, nici cu alte state din Europa Centrală. Să nu uităm că pe Marine Le Pen au votat-o 11 milioane de francezi, iar aceștia vor vota din nou peste cinci ani. Știu că vorbesc astăzi contra vântului, că Macron are o popularitate imensă (deși a mai scăzut după alegeri) dar mă tem că mrejele populismului l-ar putea prinde la un moment dat pe tânărul și ambițiosul președinte de la Élysée.

Însăși abordarea atât de insistentă a temei muncitorilor detașați, care ar reprezenta un "dumping social" în Franța, potrivit executivului francez, arată cât de mare este riscul populismului și tentația protecționismului. Tema, în sine, nu are mare relevanță economică, nici pentru Franța, nici pentru Uniunea Europeană în ansamblu și, aș spune, nici pentru România. Ponderea expaților (salariaților detașați din alte țări) este de circa 1% din totalul forței de muncă din Uniune, aici intrând și cei cu poziții manageriale din companiile multinaționale, deci cu venituri foarte mari, care în niciun caz nu reprezintă o problemă pentru economia franceză. Deci, cei cu venituri mici, plătiți la nivelul de bază din țările mai sărace ale Uniunii Europene, reprezintă chiar mai puțin de 1%. Este cel mai puternic argument că tema nu a existat decât din punct de vedere electoral iar acum are doar o anumită relevanță politică, în raport cu promisiunile electorale ale lui Macron. În rest, e o temă cu valoare aproape zero, bună doar pentru ceva imagine publică și atât.

Reforma Uniunii Europene este însă cu adevărat o temă esențială, nu numai pentru Franța, ci și pentru România și toate celelalte state membre. În mod repetat, Bucureștiul s-a declarat dispus să facă parte din nucleul țărilor care vor susține necesarele reforme politice și economice, chiar dacă în prezent nu face parte din Zona Euro, ceea ce evident reduce relevanța României în discutarea celor mai sensibile chestiuni ale zonei care utilizează moneda unică europeană.

Pe de altă parte, sunt multe alte teme la care România poate contribui, și nu puțin, din postura de a șasea țară a Uniunii (după plecarea Marii Britanii), ca mărime a populației și număr de voturi în structurile decizionale europene. România pare acum mai bine reprezentată la Paris și mai aproape de cercurile decizionale din Hexagon, ceea ce ar putea facilita conlucrarea celor două capitale în discutarea unor aspecte tehnice ale reformelor anunțate. Inspirația (inclusiv dinaintea alegerilor prezidențiale) și prestația remarcabile ale ambasadorului român la Paris, Luca Niculescu, cu o solidă cunoaștere și conectare în mediile franceze, au ajutat și ajută la crearea condițiilor pentru relansarea relațiilor bilaterale.

Europa Apărării este un subiect în creștere, o temă emergentă, a cărei relevanță și finalitate încă nu o putem evalua deplin. La extreme, poate avea consecințe imense asupra ordinii de securitate europene (dezangajarea Statelor Unite din NATO și căderea Alianței Nord-Atlantice în derizoriu), minimale (se poate dezumfla pe parcurs, când se ajunge la acțiuni concrete de integrare militară europeană) sau moderate și chiar pozitive, dacă nucleul franco-german va înțelege să nu extindă inițiativa dincolo de complementaritatea cu NATO și mai ales să nu condiționeze statele membre ale UE (multe dintre ele și membre ale NATO) de utilizarea tehnologiei militare comune, de origine europeană.

Dacă Franța este astăzi o susținătoare atât de înfocată a Europei Apărării, ironia istoriei construcției europene face ca tot Franța să fie țara în care a eșuat precedenta inițiativă a unei politici europene de apărare comună. În august 1954, Adunarea Națională a Franței a respins ratificarea Tratatului Comunității Europene de Apărare, pe motivul că ar fi putut însemna remilitarizarea Germaniei și acordarea de noi puteri Berlinului, la nivel european.

Ca lucrurile să pară și mai de neînțeles (deși, desigur, explicațiile politice contextuale se cunosc) Comunitatea Europeană de Apărare fusese propusă de...Franța, mai exact de premierul René Pleven, în 1950 (Planul Pleven), Tratatul fiind semnat la Paris în 1952. Deci, Franța are o relație teribil de sinuoasă cu ideea de integrare militară europeană, ea propunând și tot ea respingând alternativ, în funcție de sensibilitățile suveraniste ale majorității parlamentare schimbătoare, proiectele de acest tip. Acum, pare să dorească din nou. Nu știm pentru cât timp.

Una din regulile elementare ale politicii este să dai șansa noului venit să se exprime, să-și aplice programul, fără să-i pui în spate culpe ale predecesorilor, erori ale trecutului, evenimente și fapte la care nu a participat. Fiecare om politic trebuie judecat după acțiunile sale, nu ale generațiilor trecute. Președintele Macron are așadar, ca orice lider recent ales, cu atât mai mult cu cât este atât de tânăr, dreptul la o perioadă de grație, la creditul politic al europenilor (căci pe cel al francezilor l-a obținut prin vot, în această primăvară) și, aș spune, și la încrederea românilor.

Avem toate motivele să credem că șeful statului francez vine la București bine intenționat și că este interesat de revigorarea parteneriatului strategic franco-român. Timpul este de partea lui. E vremea lui Macron. Pentru Franța a fost soluția binevenită a unei crize extraordinare de candidați a partidelor mari iar pentru Uniunea Europeană este, probabil, liderul ultimei șanse. Dar nimic nu durează o veșnicie. Noul star al politicii Europei trebuie să știe că are la dispoziție doi, maxim trei ani pentru a confirma. Este perioada de timp după care devenise clar, și în mandatul lui Sarkozy, și în mandatul lui Hollande, că nu va mai exista un al doilea mandat pentru președintele în funcție.

Permanent Structured Cooperation, prevăzută în Tratatul de la Lisabona, considerat mecanismul cheie prin care pot avansa unele politici de integrare din care să facă parte doar un număr limitat de membri ai Uniunii Europene