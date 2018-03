Editorial

PSD sau PSDragnea? Aceasta este întrebarea

de Rares Bogdan, 06 martie 2018, 16:14

Fiecare mărturie care luminează timpurile când Liviu Dragnea făcea filaj din merțan sub ferestrele șefilor structurilor de forță, pândindu-le socializările, sincronizânduse „din întâmplare” la evenimente cu acces limitat, conturează premisele apropierii lui Călin Popescu Tăriceanu de o candidatură la prezidențiale.

Dar nu așa, susținut de o mână de fripturiști care au căpătat poziții pentru simplul motiv că erau agățați de pulpana socialiștilor! Ci de întreg binomul PSD-ALDE. Cel puțin așa speră apropiații lui Tăriceanu, care îi alimentează senzația că s-a născut sub o stea norocoasă.

Oricâte asigurări i-ar da președintele Senatului colegului de la Cameră că „forțe obscure" doresc să-i dezbine, că nu trebuie să-l suspecteze că ar cam fura curent, că visează să-i sufle candidatura, domnul Tăriceanu este un piton roz care se preface că lenevește la soare. În realitate, așteaptă un pas greșit. Deoarece pitonul este un șarpe neveninos care își lichidează prada prin sufocare, vorbim aici despre mai mulți pași greșiți - în materia de față mărturii care îi înmoaie lui Dragnea genunchii.

Există la această oră în PSD câteva curente interesante privitoare la omul care trebuie să-și asume postura de contracandidat al lui Iohannis - scenariul unei eventuale alegeri a președintelui în fruntea Consiliului European este o gulgută otrăvită menită să demobilizeze electoratul de dreapta și pe nehotărâții din siajul acestora.

1 - Dragnea are susținătorii lui, oameni pe care i-a plantat în situații - contrucții - complicități și le-a limitat opțiunea trădării, sub perspectiva prăbușirii. Interpușii săi au propriii lor cicisbei, care întrețin steaua promisiunilor de bani pentru proiecte locale și au grijă să țină captivii PSD în negura cunoașterii, livrându-le diverse versiuni ale categoriilor „nu ne vindem țara" - „străinul cel rău". Aa, România a rămas fără 3 milioane de români și fără economie competitivă în vremea PSD? Detalii...

2 - Tăriceanu are și el susținătorii lui în PSD, fiind considerat, mai ales de către o pătură a tineretului frustrat, un cavaler al democrației, un Jesse Owens al luptei cu „statul paralel" - nu râdeți, faceți un pas în spate și auziți similitudinile de mesaj! În plus, având exercițiul puterii sub Bă- sescu, în combinație cu acesta și ulterior contestatar al fostului președinte, știe că susținerea nu vine din inimă, ci trebuie cumpărată. Și la ce excelează Tăriceanu mai abitir decât la vorbit? Aa, minte și doarme mult? Detalii...

3 - Deloc în ultimul rând, Adrian Năstase își dorește fierbinte să redevină primadonă. Amintirile din perioada când conducea partidul și Guvernul cu o mână de fier, precum și dictonul „furau, dar și munceau" formează încă un capital valoros în mentalul colectiv al poporului PSD. Spre deosebire de Dragnea și Tăriceanu, care excelează în comentarii literare despre broșura „Tăiem porcul, cum îl preparăm?" și motociclete, domnul Năstase știe unde e Peru, a auzit de Platon și face diferența între balcoane și Balcani. Aa, are și o condamnare? Detalii...

Săptămâna crucială a PSD începe cu necunoscute mai adânci decât în „Misterele Parisului". Am, totuși, o certitudine. Știți bancul acela - generalul transmite soldaților care asediau Stalingradul o veste bună: astăzi este ziua fericită în care vă schimbați cămășile! Și, cu voce mică, adaugă: între voi. Detalii...