Rareș Bogdan, atac furtunos la Claudiu Manda: Nu înțelege președintele cărei comisii este!

de Ziua de Cluj, 29 noiembrie 2017, 17:28

Jurnalistul Rareș Bogdan a lansat un atac furtunos la adresa președintelui Comisiei de control al SRI, după ce acesta a solicitat marți demiterea gen. Dumitru Dumbravă din funcția de secretar general al SRI.

Rareș Bogdan Rareș Bogdan a acordat miercuri o amplă declarație pentru PSnews.ro, în care îl acuză pe Claudiu Manda că ar pune în aplicare planul președintelui PSD, Liviu Dragnea, de decredibilizare a mai multor instituții.

„Pentru că domnul Manda are o misiune foarte clară. Unu la mână: domnul Manda nu înțelege președintele cărei comisii este. Spre deosebire de domnul Țuțuianu, domnul Manda nu pricepe ce înseamnă o comisie de supraveghere a unui serviciu de informații (fie el SRI, SIE sau altul). Dânsul (Claudiu Manda - n.r.) a ajuns acolo doar pentru că este sluga absolută a domnului Dragnea și este iubitul absolut al doamnei Olguța Vasilescu; altfel, n-are nicio calitate. În calitatea asta de iubit absolut al doamnei Olguța și de slugă absolută a domnului Dragnea, domnul Manda încearcă să mai atace o instituție.

După atacurile la DNA (la Codruța Kovesi), la Parchetul General (la Augustin Lazăr), după atacurile la președinte (amenințările cu suspendarea), după atacurile disperate făcute la tot ceea ce nu controlează încă PSD (l-au atacat inclusiv pe domnul Bogdan Chirițoiu, de la Consiliul Concurenței - caz unic în 27 de ani!), după atacurile disperate la adresa BNR (adică ultimele instituții pe care nu le controlează PSD), după punerea tunurilor pe Realitatea TVA (prin CNA și prin slugile din presă care mă atacă direct pe mine, ca purtător maximal de mesaje și ca vector de influență al Realității), domnul Dragnea mai are o singură instituție pe care vrea să o destructureze în statul român - și aceea este Serviciul Român de Informații.

Gândiți-vă că Serviciul Român de Informații, față de celelalte servicii similare din Uniunea Europeană, apare în presă în acest an cu o frecvență de 250 de ori mai mare! Nu de 2,5 ori, nu de 25 de ori, ci de 250 de ori!" a exclamat Bogdan.

În aceeași ordine de idei, realizatorul de la Realitatea TV a dat de înțeles că senatorul PSD nu face altceva decât să urmeze agenda colonelului SRI în rezervă Daniel Dragomir.

„De fapt, domnul Manda nu face altceva decât să scoată problemele din comisie (temele date de domnul Dragomir), pentru că domnul Manda nu are foarte mult creier, însă domnul Dragomir (care este un băiat extrem de inteligent, dar pus pe ticăloșii - cum a fost și când era în cadrul SRI) i-a încâlcit mintea puțină a domnului Manda și a reușit să-l controleze: i-a dat listă cu personaje cu care să poarte războaie personale, i-a dat temele cu «coridoarele» (coridorul justiției, coridorul presei, coridorul economic)... I-a creat agenda pentru următoarele ședințe ale comisiei. Și domnul Manda face ce știe mai bine: dă cu picioarele în Serviciul Român de Informații.

Dacă domnul Dumbravă a făcut lucruri și a influențat decizii în justiție, atunci domnul Dumbravă să plece la pușcărie! E simplu. Dacă nu a făcut asta, atunci mă întreb cine poate să verifice acest lucru. Doar Consiliul de Integritate al SRI, pentru că domnul Dumbravă este general (deci militar). Niciodată în statul român, de 140 de ani încoace, un militar dintr-o structură secretizată, militarizată nu a fost pus pe taraba politică pentru a fi traficat politic! Deci domnul Dumbravă, chiar dacă a greșit... Nu știu eu dacă a greșit sau nu, dacă s-a implicat sau nu în câmpul lor tactic; dânsul s-a apucat să vorbească mai mult decât e cazul, deși am înțeles că e un om foarte deștept; numai că uneori oamenii deștepți tind să vorbească prea mult. Dacă domnul Dumbravă ar fi vorbit cum trebuie, probabil că nu ar fi ajuns în această situație, pentru că totul vine de la un interviu pe care domnul Dumbravă l-a dat; nu de la acuzații din partea unor jurnaliști! Ei bine: în urma unor declarații hazardate ale domnului Dumbravă - despre care nu știu dacă sunt acoperite de adevăr sau nu -, domnul Dumbravă s-a trezit în situația asta. Dar chiar și în această situație, eu vă spun ceva: este prima dată când niște parlamentari dintr-o comisie își permit să ceară imperativ cum să arate structura internă a unui serviciu de informații", a arătat ziaristul.

Totodată, Rareș Bogdan a susținut că toate aceste atacuri ale PSD-ului la adresa unor servicii de informații vulnerabilizează statul român în fața vecinilor ostili.

„Mi se pare un lucru grav, un lucru periculos pentru statul român! În această perioadă extrem de agitată (cu o Rusie în coastă, cu infiltrați peste tot în România, cu o Ungarie care abia așteaptă să ne fragilizăm, pentru a ne da lovituri de grație în zona Transilvaniei), un SRI slăbit... și nu numai un SRI; și un SIE, și un serviciu de informații al Armatei, și o direcție de informații a Ministerului de Interne, și un SPP - toate aceste cinci servicii slăbite înseamnă vulnerabilitate pentru România. Și o spune un om care este un civil autentic și care crede în drepturile și libertățile omului mai mult decât în orice. Dar vă spun ceva: am fost educat de părinții mei, de bunicii mei să respect aceste lucruri. Nu poți toată ziua-bună ziua - că așa ți se pare ție că sună bine - să dai picioare în gură SRI-ului, intelligence-ului românesc și să-i acuzi de toate relele din această țară!

Dacă Coldea, Dumbravă sau Maior au făcut ceva, atunci să fie chemați și judecați! Dar așa, să ne trezim să dăm în 12.000-14.000 de oameni (câți lucrează în Serviciul Român de Informații)... Ăștia au devenit vinovații de serviciu, păcălicii de serviciu! Mie mi se pare că serviciile de informații din România sunt doar încasatoare. Încep să mă îndoiesc că sunt atât de puternice, având în vedere că de vreo doi ani de zile n-am văzut o instituție a statului român care să ia mai multe picioare în gură decât ăștia (poate DNA-ul Codruței Kovesi). Mă și întreb cât mai încasează.

Eu, dacă aș fi purtător de cuvânt al SRI, aș fi toată ziua pe telefon. Când l-ar ataca Ciuvică, Badea sau Oreste, direct aș pune mâna pe telefon: «Vreau să intru în direct!»

Nu putem să tăvălim la nesfârșit toate instituțiile! BNR-ul îl tăvălim, Consiliul Concurenței îl tăvălim, SRI-ul îl tăvălim, SIE îl tăvălim, președintele României îl tăvălim, Biserica Ortodoxă o facem troacă de porci!... Atunci ce vrem noi de la lumea asta? Am văzut că mai nou proslăvim infractorii. OK: atunci să spunem clar că ne-am inversat valorile și că suntem primul stat în care infractorii sunt proslăviți și își lansează cărți, iar toți cei care lucrează în structuri militarizate trebuie puși la zid și scuipați. Ca să știm o treabă - cum ne educăm copiii!" a detaliat Bogdan.

Întrebat dacă - în opinia lui - Claudiu Manda a făcut solicitarea de înlăturare a lui Dumitru Dumbravă înainte să aibă elemente concludente în acest sens, Rareș Bogdan a răspuns într-o notă sarcastică.

„Eu nu știu ce au ei în interiorul comisiei. Eu îi respect pe membrii comisiei - inclusiv pe domnul Manda (a ajuns deputat, l-au votat doljenii - asta e), dar eu nu am acces la documente secretizate, spre deosebire de membrii comisiei. Mi-e teamă că s-au luat doar de la niște declarații, pentru că mai vorbesc și eu cu membri ai comisiei - aseară, l-am avut în direct pe domnul Cezar Preda, care mi-a explicat foarte clar că, potrivit documentelor pe care ei le au la dispoziție, cererea domnului Manda este ridicolă.

Cert este că, și dacă ar avea date, ei pot face recomandări către șeful serviciului, dar nu poate să vină domnul Manda - după ce se ridică din cearșafurile doamnei Olguța Vasilescu - să facă ordine în SRI, în SIE și în sistemul de securitate al statului român. Altfel înseamnă că s-a întors lumea cu susul în jos și că nu mai avem ce să căutăm în țara asta! Ne vedem de treabă și ne ducem în orice altă parte. Înseamnă că România a înnebunit de tot, că a devenit o țară cu valorile inversate, unde curvele ajung să dea lecții de morală și unde hoții ajung să lanseze cărți și să ne spună cum au fost nedreptățiți și cum sunt deținuți politici din anii '50. Eu nu vreau să trăiesc într-o astfel de țară - îmi pare rău!" a zis gazetarul.

În altă ordine de idei: Rareș Bogdan a apreciat că asaltul la adresa lui Dumitru Dumbravă ar fi de fapt un mesaj al Partidului Social Democrat adresat directorului SRI, Eduard Hellvig.

„Au făcut asta ca să-i sune un clopoțel lui Hellvig și celorlalți șefi de servicii din România. Domnul Manda a acționat cu mantă, ca la biliard. A vrut să tragă un semnal de alarmă: «Atenție! Noi putem să trecem chiar la represiuni: să-i chemăm în Parlament pe guvernatorul BNR, pe șeful SRI, pe șeful SIE (un militar - domnul Predoiu), pe domnul Pahonțu (alt militar), pe domnul Hapău (șeful serviciului de informații al Armatei)». Parlamentul - care protejează penalii și nu mai are legitimitatea votului (pentru că a fost votat pe un alt program decât ceea ce aplică ei)! Ei au fraierit oamenii și le-au vândut un proiect, dar în momentul ăsta guvernează altceva - ne explică că de fapt în țara asta nu mai există decât Parlament. Au și decizia CCR prin care, dacă domnul Manda și cu alți doi domni vor să ne cheme în Parlament, orice român trebuie să accepte să meargă - vă dați seama! Sigur că vreau să văd cum vor reacționa în momentul în care voi merge eu cu Oreste, de exemplu. Aș vrea să ne cheme și pe noi doi, să vorbesc cu domnul Nicolicea, cu domnul Șerban Nicolae și cu domnul Manda ăsta, să le spun câteva cuvinte", a punctat Bogdan.

Același sarcasm l-a afișat Rareș Bogdan și când l-am întrebat dacă nu cumva mutarea lui Claudiu Manda ar putea fi interpretată ca o răzbunare pe prietenia lui Dumitru Dumbravă cu Alexandra Lăncrănjan (procurorul DNA care îl anchetează pe Liviu Dragnea în dosarul Tel Drum), așa cum a arătat Dumitru Dragomir pe blog.

„Nu mă uit pe blogul lui Dumitru Dragomir, pentru că am două cărți necitite din Marcel Proust (din „À la recherche du temps perdu"), una de poezii de Baudelaire și una dintre operele lui Balzac. După ce le termin pe astea, o să-i citesc și blogul lui Dragomir ăsta. Dar vă spun cu sinceritate: nu știu dacă este răzbunare, dar dacă un parlamentar-președinte de comisie se gândește la răzbunări personale... Dar ce? A vrut să se culce cu Alexandra Lăncrănjan sau ce a vrut domnul Manda, ca să zicem că s-ar răzbuna? E îndrăgostit de ea? Am văzut că e o femeie roșcată, rubensiană - e frumușică. E îndrăgostit de ea? Că lui îi plac astea rubensiene - uitați-vă că și doamna Olguța e rubensiană! O fi îndrăgostit de ea și nu știe cum s-o cheme, să stea de vorbă cu ea. Poate e mai simplu: poate-l cheamă doamna Lăncrănjan pe domnul Manda după zidurile palatului cu turnulețe de pe Știrbei Vodă! Și poate-l cunoaște.

Păi, așa, trebuie să se răzbune și pe Codruța Kovesi, și pe șefii de secție, și pe tot DNA-ul! În curând, va trebui să se răzbune pe vreo câteva milioane de români, pentru că Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu au chiulit de la manifestațiile de la Alba-Iulia. Le e frică să iasă în mulțime, pentru că le-au pregătit ardelenii o primire fastuoasă. Le e frică să mai treacă Carpații. În curând, va trebui să se răzbune nu doar pe doamna Lăncrănjan, ci pe vreo 7-8 milioane de români!" a conchis Rareș Bogdan.