Rareş Bogdan: Ca la noi la nimenea...

Ziua de astazi se va incheia sub semnul "Pupat toti Piata Independentii", parerea mea...

Tara va fi intr-o situatie din ce in ce mai rea, iar imprumuturile vor fi tot mai mari si mai multe. Incoerenta in actul guvernamental va creste, iar iresponsabilitatea in actul legislativ va spori si mai mult. Daddy si clica lui toxica vor acapara institutie dupa institutie, dupa modelul "Curtea de Conturi" ajunsa o anexa tip sluga a vechilului de mosie Dragnea. Tudose va parea doar mai intarit in partid si se va vana reciproc cu Daddy, incercand fiecare sa isi atraga baronii rosii de partea lor, prin acordarea de facilitati guvernamentale din zona lor de influenta. Adica vor imparti cu nonsalanta bani si functii sau institutii, de parca Romania ar fi camara lor cu zaibar si carnati de Plescoi.

Viitorul suna foarte prost pentru Romania condusa legislativ si guvernamental exclusiv de capriciile unui personaj, cand ridicol sau dement, cand tragic sau meschin si de unul ce pare, cand inadecvat si nepasator, cand agresiv si grobian.

Vai de ea tara... si vai de el popor saracu', inapoi tot da ca racu'...

Daca Bunul Dumnezeu avea vreun plan cu tara asta, sincer, nu cred ca lasa niste personaje ce baleaza intre mediocritate, prostie si ticalosie sa ajunga sa stapaneasca in felul asta Romania.

Daca Lunganul din Victoriei accepta chiar si pastrarea unui nume dintre cele 5 enuntate pe lista remaniabililor inseamna ca a pierdut razboiul, iar Pablito se va repozitiona si reincarca. Pablito le promite de doua zile activilor PSD din baronate ca ii va scapa de dosare si ca daca il urmeaza inca o data, o sa se baricadeze in Parlament si va rade tot in Justitie, pe modelul OUG13/propuneri initiale venite pe 18 august dinspre Ministerul Justitiei..."indiferent de cati "#rezisti vor fi pe strazi si cat vor urla Ambasadele si "sasul" de la Cotroceni sau aia de la Realitatea, Hotnews si Ziare....."

Faptul ca Shaideh a fost chemata ieri la DNA, (fie vorba intre noi, pentru o chestiune de un ridicol absolut, sa vizioneze o declaratie a avocatei sale la o TV de stiri) a creat platforma perfecta pentru talibanii anti-Justitiei, in frunte cu Pablito sa urle in PSD ca toti greii vor fi chemati la DNA si ca vor fi scosi de pe orbita de "Statul Paralel", un stat aflat in creierul lor infierbantat.

Deci concluzia e simpla, Romania va ramane si dupa ziua de astazi in genunchi in fata capriciilor unui partid condus de impostori si mitocani.