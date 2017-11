Editorial

Rareş Bogdan: Între urletele gibonilor și democrația americană

de Rares Bogdan, 28 noiembrie 2017, 10:39

Ce s-a întâmplat încât americanii au decis să nu mai bată apropouri și să spună de la obraz că puterea legislativa din România mănâncă rahat aproape turcesc? Nimic, deci totul. A fost ultima soluție.

Pentru oricine cu mintea acasă este limpede că Departamentul de Stat al SUA a recurs la o palmă usturătoare pentru Parlament deoarece restul metodelor au eșuat. Care sunt acestea? Schimbul de mesaje diplomatice. Cum arată acestea? Pot doar să deduc că îngrijorările transmise în cine știe câte scrisori către MAE sau Guvern au fost tratate cu siktir (că tot devine modelul Erdogan tot mai pregnant pentru PSD-ALDE, pentru cine are ochi să vadă).

Nu cred că este om în România să se bucure că țara sa este urecheată, dar există două reacții posibile. Să ne dăm cu fundul de pământ, vexați, limitându-ne la atitudinea unei demoazele prinsă de amant cu părul nespălat, sau să pricepem că derapajul din Parlament arată că puterea legislativă nu mai are legitimitate. Atâta vreme cât electoratul a votat în necunoștință de cauză, neavând habar că miza principală a cuceririi puterii este amputarea justiției, suveranitatea poporului a fost delegată printr-un viciu de consimțământ. În dreptul civil, un act juridic este anulabil dacă consimțământul a fost obținut prin viclenie. Oare merită studiat în ce măsură este aplicabilă povestea asta pentru anularea unor alegeri?

Cu un Parlament ilegitim, dar care se pregătește să pună între paranteze independența Justiției, România devine un risc potențial. Doar că nu-și riscă doar propria pielea, ci și pe a altora. Un stat unde justiția se face după pofta unui clan nu este o democrație, iar când am devenit parteneri euro-atlantici am garantat pentru ireversibilitatea acestui statut. Am intrat în hora asta și nu ne putem opri.

Căci cine sunt americanii și Uniunea Europeană? Primii au plătit un scut antirachetă (care îi ajută și pe ei, normal!) instalat la Deveselu, ne garantează ferm securitatea, așa cum nu s-a mai întâmplat. Ceilalți sunt băieții care ne dau circa 40 de miliarde de euro în acest exercițiu financiar, noi trebuind să le achităm circa 1,5 miliarde de euro pe an. A, nu știm să-i luăm? Învățăm. A, îi dăm la Tel Drum? Atunci e bai!

Căci aceasta este menirea justiției în lesă: să nu-i lege pentru că sifonează banii după criterii clientelare, în pușculițe de grup infracțional organizat sau de partid.

...Deja s-au trezit niște nefericiți și niște îndoielnice din PSD să-i facă pe americani idioți. Ba că n-au înțeles, ba că traducerea nu a fost bună... Exact! Americanii sunt niște ageamii, lasă că-i învățăm noi, le dăm lecții și în materie de informații, și de știința dreptului, doar noi în Alexandria avem bibliotecă, nu?

Știți ce e nasol de tot? Că semnalul nu e dat din sudul Madagascarului, ci din Washington, deci devin atente toate cancelariile civilizate. Și care este mesajul? Americanii atrag atenția că este posibil ca un partener strategic să dispară în ceață. Deci au ales un pumn în cap.

Totodată, să forțezi niște nătărăi a căror cultură se reduce la Winnetou să nu confunde balcoanele cu Balcanii, să simtă istoria și să nu frigă peștișorul de aur, ci să-l lasă să le îndeplinească trei dorințe, e inutil. Ce fac băieții din PSD-ALDE, și includ aici și niște doamne care simt nevoia să urineze din picioare, cu ocazia ca România să mănânce la masa domnilor, nu la bucătărie, cu slugile, este incredibil. Problema este că riscă o țară, nu doar obrazul lor de barbugii.

Vestea bună? Milioanele de români care cred că PSD-ALDE au trecut linia roșie vor reacționa. De asta sunt convins.