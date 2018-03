Editorial

TT-LCK

de Costi Rogozanu, 01 martie 2018, 12:26

Tudorel Toader (TT) și Laura Kovesi (LCK) s-au confruntat la CSM (secția procurori). Meciul a fost ”acasă” la LCK, toată lumea îi era ferm favorabilă, n-avea nici unul vreo îndoială în legătură cu nimic. Două ore jumate de aspect minimalist, birouri înșirate la perete, o filmare austeră, un singur unghi, nu se vedeau vorbitorii și reacțiile celor care ascultau, dar tensiunea totuși se contura cumva. Cristi Puiu nici nu știi cât de mic începi să fii.

TT

Toader a reușit să "rezume" cam tot atât de "pe lung" raportul. Melanjul de subiectiv, interpretare și acuzația gravă a rămas pregnant.

Explică de ce e legal să dai și raportul Inspecției Judiciare, adică desființează scurt urletele fanilor Kovesi din ultimele zile.

TT face un banc. Bancul cu "podul" și investigarea abuzului în serviciu și investigarea oportunității. Un primar nu știe unde să construiască un pod, iar un coleg îi zice "du-te și întreabă procurorul".

Interesantă următoarea acuzație, una nouă: îi spune lui LCK că ea împinge România într-o situație asemănătoare Poloniei pentru că acolo esența scandalului este că e redusă la irelevant Curtea Constituțională. Ce nu spune TT e că acolo irelevanța se obține prin parlament. La Kovesi suntem încă la bătălie publică de declarații. Dar e de meditat.

Procurorul e ierarhic, judecătorul nu. Deși e o banalitate, aici stă esența. TT insistă pe distincție, dar legea în România favorizează procurorul.

(Multe dintre aberații, unele semnalate de el, provin dintr-o autonomie ajunsă aberantă în cazul DNA (și SRI și altele, aș adăuga) - în loc de autonomie, am ajuns la caste care acționează la semnal - astea sunt observațiile mele.)

- reamintește de "decapare". De mai multe ori.

- în final le spune arogant procurorilor CSM că știe dinainte decizia.

Intervin procurori din comisie. Intervenții anemice, ușor demontate de TT. De exemplu acuzațiile șefului lui LCK, Lazăr, pe care TT l-a curmat scurt cu "legea e mai presus de regulamentul CSM", nu poți avea prevederi în regulamentul CSM mai presus de lege.

Se mai insistă pe întrebarea legată de OUG 13: ce au de făcut procurorii dacă sesizează aspecte penale? TT răspunde că trebuie investigate, dar fapta trebuie să fie printre cele 1000 de infracțiuni din codul penal, nu altceva.

Răspunsurile LCK:

Contestările legate de imaginea României, și chiar cele care țineau de opinie au fost ușor de demontat și LCK a făcut-o eficient.

Unde nu a convins: acolo unde s-a tot ascuns după regulamente CSM care o avantajează sau unde a prezentat fapte ca definitive acolo unde nu sunt: e un întreg scandal, de exemplu, între Inspecția Judiciarăî și procurorii CSM (cei care au tăiat niște pagini din raport, fix cele mai incomode), ba chiar se pare că IJ îi va da în judecată.

Spune că nu avea cum să știe decizia CCR de aceea nu i se poate reproșa un gest anterior. Repetă scuza asta când nu e cazul. Investigarea OUG 13 a fost toată cusută cu ață albă, de altfel a și ieșit un mare nimic din respectiva anchetă (o bâlbâială cu un document și cam atât).

N-am scos comunicatul de pe site, spune LCK. TT spusese că l-a scos. Ideea e simplă: aici se văd diverse scăpări ale ministrului care a însăilat prea multă revista presei și a colaborat prea puțin cu specialiștii MJ în redactarea unui document mai sobru și mai concis.

Scuza cu raportările achitărilor după reguli CSM (care ne avantajează) e penibilă în care e totuși întrebată de 1000 de ani ce se întâmplă și singurul ei argument e că s-a scos abuzul în serviciu.

În sfârșit, un punct în care se arată încă o deficiență gravă de gândire a principiului unei instituții precum DNA, pe lângă aia cu "decaparea" pe care chiar dacă nu o fi pronunțat-o e evident că o practică și o folosește în explicații. Mă refer la argumentul măririi bugetului.

După Kovesi, DNA e un soi de SRL. Vorbește despre câți bani "a adus" DNA și compară cu bugetul instituției. Și folosește cuvântul "profit". Scădem din buget ce s-a propus pentru recuperare și avem "profitul"!! "Deci alocările bugetare se justifică", ne arată LCK. Și la ANAF, și la alte instituții este o mare problemă că se gândește în termeni primitivi de piață. Gen, domnule, eu îmi scot banii, deci merit să rămân pe piața instituțională. Este cu atât mai greșit că a spus-o cu cât Kovesi și-a pregătit îndelung și atent aceste răspunsuri.

Concluzii.

Sigur, lupta între charismă haiducească și argumentare cu voce pițigăiată este extrem de previzibilă. Fanii celor două tabere știau oricum rezultatul, la fel și CSM, la fel și ce-o să spună Cotroceniul. TT are chef de vorbă, de dezbatere, face o chestie totuși legală și are și o strategie ticăită, care scârțâie la unele argumente, dar e totuși strategie, nu e PR în forță. Între TT și fanii Antena 3 sau clanul Dragnea există o distanță, pe care TT are grijă s-o păstreze. Între Kovesi și fanii săi nu există diferență de instensitate. TT vrea discuție instituțională, are niște acuzații grave, deci ce o fi așa nedemocratic în asta? Mă rog, Strategia TT e simplă, a și enunțat-o. Parafrazez: bă, am aruncat aici 20 de puncte cu tot ce mi-a trecut prin cap din drpetul pe care-l știu, or fi chiar toate greșite, chiar nu e nimic de discutat aici?

Termin cu acuzațiile de "politic". Că raportul e politic, cel emis de TT, că nu e "tehnic". Are și argumente tehnice, dar da, e politic, Funcția de ministru e politică, toată dezbaterea e politică, iar KOvesi e de 10 ori mai politicianistă decât el. Tot politică e și decizia lui IOhannis. Singura problemă e că politicul ar presupune negociere și recalibrare instituțională. Or eu nu văd drept răspuns decât strâns de semnături și previzibil în decizii.