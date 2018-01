Editorial

Veolia, momentul Dăncilă şi o poetă

de Ziua de Cluj, 18 ianuarie 2018, 15:41

Pe lângă problema cu corupţia şi cu anticorupţia-ca-actor-politic, avem totuşi o problemă cu dubla măsură a tratamentului corupţiei. Interesant e că şi atunci când DNA face paşi importanţi înspre corupţia corporatistă nu-i bagă nimeni în seamă.

Or, acest dosar vorbea despre corupţie profundă la nivel de autorităţi locale şi la nivel de trafic de influenţă între corporaţia franceză şi autorităţile bucureştene.

Paris (AFP) - Le siège de Veolia, géant français de la gestion de l'eau et des déchets, a été perquisitionné la semaine dernière dans le cadre d'une enquête transnationale sur des soupçons de corruption visant sa filiale roumaine, a annoncé le groupe lundi. "Une équipe d'enquêteurs franco-roumaine s'est rendue au siège le 9 janvier", a déclaré une porte-parole de Veolia, confirmant une information du quotidien Le Parisien. Cette perquisition a eu lieu "dans le cadre de l'enquête menée par les autorités françaises et roumaines ouverte par la DNA", le parquet anticorruption roumain, a-t-elle précisé. La DNA (Direction nationale anti-corruption) a lancé en septembre 2015 cette enquête sur Apa Nova Bucarest, filiale chargée de la distribution de l'eau dans la capitale roumaine, qu'il soupçonne d'avoir versé plus de 12 millions d'euros de pots-de-vin entre 2008 et 2015 en échange de décisions favorables des autorités locales. (sursa)

Unul dintre reproşurile mele principale e tocmai pasivitatea totală a DNA faţă de corupţia din zona marelui capital. Cazul Veolia poate însemna un pas înainte, aşa cum e şi anunţul ăsta că au ajuns cu investigaţia la sediul central. Tocmai acum nici un tefelist nu se agită, agenda publică n-are loc de o aşa ştire. Pentru că nu doar Kovesi, ci şi civismul de un anumit tip "decapează"... Dubla măsură omoară: urâm corupţia, dar iubim capitalul, iar din această dilemă n-ai cum să ieşi.

Momentul Dăncilă...

Mare intensitate, mare şi fără rost. Iohannis a făcut singurul lucru pe care putea să-l facă. Restul erau mai mult steroizi pentru aşa-zişii "radicalizaţi" împotirva PSD: să facem anticipate (sunteţi siguri?), s-o respingă pe Dăncilă (de ce?, că nu ştie engleză? astea-s bune de meme-uri, democraţia e nasoală uneori), să o respingă o dată ca să arate că are muşchi?

E prima femeie în funcţia de prim-ministru. Dar e şi un monstru de obedienţă şi de găunoşenie. Numai că se vorbeşte puţin despre găunoşenie şi mult despre freză sau haine.

Ironia era că doamna Dăncilă, evident nepregătită să înţeleagă măcar tema egalităţii de gen, a fost mare şefă şi pe la Parlamentul European fix în acest domeniu - declaraţiile în aceste chestiuni sunt un spectacol al ridicolului şi neînţelegerii. E ca şi cum m-ai trânti pe mine într-o conferinţă de savanţi chimişti direct la tribună, să prezint un studiu.

Tragedia e că chiar avem o ţară în care sexismul e rege. Şi aveam nevoie de o femeie premier care să conştientizeze importanţa luptelor pentru drepturile femeilor. Avem şi multe femei care luptă public pentru asta de ceva timp, mai nimeni nu le ascultă în nici un partid în mod tradiţional. Iar unele ascultate sunt ascultate doar când apără drepturile femeilor cu salariu mult peste medie (vezi chestiunea indemnizaţiilor pentru mame).

... şi o poetă

Ironic e că o poetă, aflată într-un tradiţional bastion sexist literar, cum sunt multe pe la noi, a apărut într-o "ştire virală" pentru că le-a citit în sală un poem care reteza tocmai învârtoşările masculine ale spaţiului public literar sau nu. Ce să mai discutăm despre Dăncilă, una din multele şi groteştile măşti ale machoismului capitalist românesc, mai bine să o cităm pe Medeea Iancu:

Şi dacă un poet f...e o femeie în timp ce doarme este artă, nu viol Îmi pare rău, nu sunt poemul victimei pe care îl aşteptaţi Îmi pare rău nu sunt poeta europeană, cool, nu sunt tipa care spune la microfon: eroul este un bărbat Nu sunt poemul care să te excite, nu sunt în poemul în care să mă forţezi Nu am scris suficient de bine pentru tine, România, nu am fost suficient de cuminte pentru tine, România Nu am spus nimănui România Nu ţi-am lăudat suficient violul România, nu ţi-am slăvit eroii România, nu ţi-am citit scriitorii România În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului, Amin, Amin, Amin a spus curva A spus prostituata, a spus mama şi fiica Îmi pare rău, nu m-am sinucis România, îmi pare rău nu sunt strofa ta preferată despre sex, Poemul despre viol eşti tu, România, poemul despre hărţuire eşti tu România, poemul despre abuz eşti tu, România Îţi introduc penisul meu lung şi negru în pântec, România Mai ştii? Aplaudaţi. Aplaudaţi. Aplaudaţi...

Editorial de Costi Rogozanu