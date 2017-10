Educaţie

11 studenţi clujeni au construit un analizor robotizat pentru microscopie în cadrul unui internship

de Ziua de Cluj, 05 octombrie 2017, 08:53

A început un nou an universitar, iar orașul e plin de zecile de mii de studenți. Pe lângă diferite activități și evenimente studențești, orașul oferă și multe posibilități de dezvoltare studenților care aleg Cluj-Napoca pentru dezvoltarea lor profesională.

In acest an, Stratec Biomedical a lansat o provocare pentru studenții universităților Babeș-Bolyai și ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Mai exact, vorbim de proiectul ambiţios de internship #BuildYourRobot al Stratec Biomedical, care s-a desfășurat pe o perioada de zece săptămâni. Programul de internship a fost unul mai puţin obişnuit, aflându-se la intersecția mai multor discipline. Studenți pasionați de software, hardware și design mecanic au primit provocarea de a proiecta și construi un analizor robotizat pentru microscopie, capabil să testeze compoziţia anumitor seruri, să identifice tipuri de culturi celulare și să urmărească stadiul lor de dezvoltare.

Procesul de selecție a fost riguros, studenţii au avut de rezolvat o problemă practica din domeniul lor de expertiză, iar din cei peste o sută de aplicanți, unsprezece au fost selectați. Au urmat zece săptămâni intense în care internii, sub îndrumarea mentorilor STRATEC BIOMEDICAL, au trecut prin toate fazele de dezvoltare a unui echipament de precizie. Obstacolele nu au fost puţine - în unele faze a fost nevoie de improvizaţii, alteori de soluţii inovatoare și eforturi susţinute la nivelul întregii echipe pentru a progresa.

La finalul programului de internship, reprezentanţii STRATEC BIOMEDICAL se declară foarte mulţumiţi de rezultat:

„A fost un program cu adevărat intens si studenţii ne-au depăşit toate aşteptările. Știam de la bun început că realizarea unui astfel de instrument într-un timp atât de scurt nu este usoară, dar aveam încredere că am format o echipa foarte bună. Am ales o metodologie agilă, inspirată din eXtreme manufacturing, iar studenții s-au adaptat rapid acesteia și au putut să itereze prin multe versiuni ale conceptelor care constituie sistemul robotizat. La finalul celor 10 săptămâni au reușit să îndeplinescă obiectivul de a avea un instrument funcțional și capabil să fie utilizat în laboratoare de cercetare microbiologică. Suntem foarte mândri de progresul lor, fiecare dintre ei a avut o contribuţie importantă şi ne dorim ca toţi să se alăture echipei de specialişti ai STRATEC BIOMEDICAL" a declarat Vlad Radoescu, mentorul principal al internilor şi coordonatorul programului.

"Vara asta am decis să accept provocarea celor de la Stratec Biomedical de a construi un robot. Încă de la interviul cu reprezentanții companiei am simțit că e vorba de un proiect foarte ambițios. Am făcut parte din echipa de Software, iar complexitatea proiectului mi-a permis să explorez mai multe direcții, dar pentru mine procesarea de imagini a fost cea mai interesantă parte. Din prima zi și până la finalizarea proiectului, mentorul nostru a fost alături de noi și ne-a ajutat să trecem peste dificultățile care au apărut. Prezența sa ne-a dat tuturor un sentiment de siguranță și încredere, fapt care ne-a motivat și ne-a ajutat să ne autodepășim. Am avut parte de o veritabilă experiență despre cum e sa lucrezi la un proiect care sa respecte standard ridicate. În cele 10 saptamani, pot spune că buna dispoziție a fost prezentă zi de zi și că atmosfera degajată în care ne-am desfășurat activitatea ne-a stimulat creativitatea. După părerea mea, rezultatele proiectului nostru sunt o dovadă consistentă a faptului că dacă aduni 11 oameni harnici, ambițioși și motivați și îi îndrumi corespunzător, poți obține rezultate remarcabile chiar și într-un timp atât de scurt, 10 săptămâni."spune Dan Bacea, intern în cadrul proiectului #BuildYourRobot.

În urma programului de internship, 9 dintre participanți se vor alătura echipei Stratec, iar reprezentanţii companiei deja plănuiesc a doua ediţie a proiectului #BuildYourRobot, care se va desfășura în vara anului viitor.

Despre companie

Subsidiara clujeană a grupului STRATEC BIOMEDICAL AG a fost înființată în 2008, fiind un centru de inginerie interdivizional specializat în dezvoltarea de software, testare, hardware, embedded și design mecanic.

În sucursala clujeană activează în momentul de față peste 90 de angajați, specialiști în inginerie, recrutați din rândul studenților și absolvenților profilelor tehnice ale Universității Babeș-Bolyai și ale Universității Tehnice.

DESPRE GRUPUL STRATEC

STRATEC BIOMEDICAL este o companie germană fondată în 1979, cu sediul general în Birkenfeld (Baden-Württemberg), ce are în prezent filiale în șapte țări din Europa, Asia și America: Austria, Elveția, Marea Britanie, România, SUA, China și Ungaria. Grupul are patru mari divizii - Instrumentation, Data Management, Molecular și Consumables - fiind specializat în automatizări și instrumentație pentru diagnoză clinică și industria IVD (în vitro diagnostics), software de laborator, precum și dezvoltarea de reactivi pentru colectarea, stabilizarea și purificarea ADN-ului și ARN-ului.