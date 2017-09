Educaţie

15,8 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii Liceului Tehnologic SAMUS

de Ziua de Cluj, 05 septembrie 2017, 11:08

Consiliul Județean Cluj a depus în vederea evaluării, prin intermediul sistemului electronic național MySMIS 2014, proiectul vizând „Creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu bază de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special Samus”.

Realizarea acestei investiții în cadrul singurei școli din județul Cluj care profesionalizează elevi cu cerințe educative speciale (CES) este determinată de necesitatea reducerii costurilor mari de întreținere generate de cele trei corpuri de clădire, construcții a căror performanță energetică este foarte scăzută, fapt ce afectează negativ condițiile de studiu și de practică ale celor aproximativ 400 de elevi școlarizați aici.

,,Ceea ce e cu adevărat important e faptul că prin aceste investiții extrem de consistente vom reuși să aducem întreaga infrastructură a școlii la standardele mileniului III. În acest fel, pregătind în condiții optime tinerii cu nevoi speciale pentru unele dintre cele mai solicitate meserii de pe piața muncii, le vom asigura acestora un viitor mai bun și o cât mai facilă integrare în societate" a declarat Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tişe.

Investiția, al cărei obiectiv principal îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii-școală, a atelierului și a sălii de sport, vizează reabilitarea termică a acestor trei construcții, prin termoizolarea fațadelor și a acoperișurilor tip terasă sau șarpantă, refacerea învelitorilor și a stratificației acoperișurilor tip terasă, instalarea de centrale termice pentru fiecare corp de clădire, instalarea de panouri solare, respectiv modernizarea instalațiilor electrice și termice. Urmare a acestor lucrări, consumul anual specific de energie primară - încălzire, apă și iluminat este preconizat a scădea sub 150 kwh/mp/an.

În ceea ce privește sursele de finanțare a investiției, al cărei deviz general este de 10.350.241,14 de lei, acestea se constituie atât din asistența financiară nerambursabilă solicitată din Fondul European de Dezvoltare Regională, în sumă de 9.173.773,45 de lei, cât și din contribuția proprie a Consiliului Județean Cluj în valoare de 1.176.467,69 de lei, suma care va acoperi și cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum costul lucrărilor de rezistență, arhitectură, respectiv instalații.

Reamintim în acest context faptul că, proiectul de eficientizare energetică a celor trei clădiri din cadrul Liceul Tehnologic Special „Samus", respectiv școala, atelierul și sala de sport cu baza de recuperare, se adaugă proiectului similar de reabilitare termică a clădirilor cantină și internat din cadrul aceleiași unități de învățământ, proiect în valoare totală de 5.484.596,31 de lei depus deja spre finanțare în luna iulie a acestui an.



Liceul Tehnologic Special „Samus" este o instituție de învățământ special care școlarizează atât elevi cu nevoi educative speciale (CES) - deficienți de auz, deficienți mintal, elevi cu tulburări comportamentale, cât și elevi din învățământul de masă, unitatea fiind, de altfel, singura școală din județ care pregătește elevi din învățământul de stat pentru meseriile frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și coafor stilist. În plus, Liceul „Samus" oferă o gamă mult mai largă de meserii, în funcție de dorințele, aptitudinile și particularitățile specifice fiecărui adolescent, precum constructori finisori, tâmplari mobilă artistică, lăcătuși mecanici, tinichigii-vopsitori auto, instalatori instalații tehnico-sanitare şi gaze, lucrători în domeniul horticol, confecționeri îmbrăcăminte, cofetari-patiseri, etc. În prezent, liceul are opt clase gimnaziale și 31 de clase de școală profesională și liceu. Pentru elevii care provin din afara municipiului Cluj-Napoca, Liceul Samus oferă cazare și masă în clădirile proprii, în momentul de față fiind cazați circa 150 de tineri.