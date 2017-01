Educaţie

70 de studenţi de la UBB, revoltaţi după ce nu au primit bani pentru un proiect european

de mediafax, 10 ianuarie 2017, 13:04

Şaptezeci de studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca se declară revoltaţi pentru că nu au primit 2.500 de lei dintr-un proiect european, ei spunând că astfel îşi pierd încrederea.

Adrian Şuteu, unul dintre participanţii în proiect, fost student al FSPAC, în prezent masterant la altă facultate, a declarat, marţi, presei, că în cadrul proiectului trebuia ca fiecare student să realizeze un plan de afaceri pentru care urma să primească 2.500 de lei până în martie 2016.

"În anul 2015, circa o sută de colegi de la FSPAC ne-am înscris într-un proiect european pe POSDRU, de dezvoltare antreprenorială, realizat de FSPAC în colaborare cu Asociaţia Cityaudit, în cadrul căruia trebuia să realizăm un plan de afaceri şi primeam un punctaj în baza căruia 70 dintre noi urma să primim câte 2.500 de lei. Problema e că trebuia să primim banii până în martie 2016, dar nu i-am primit nici până acum. Nimeni nu vrea să discute cu noi, este o totală lipsă de transparenţă. Credem că mai şi altă firmă implicată, SC Operations Research SRL. Ni s-a transmis doar că banii există, dar sunt suspendaţi, dar profesorii care au fost lectori în proiect au fost plătiţi, şi nu înţelegem cum se poate acest lucru. Cei de la FSPAC ne amână, nu ne dau informaţii", a spus Şuteu.

În urma insistenţelor studenţilor, asociaţia Cityaudit a virat anul trecut fiecărui student din proiect câte 700 de lei, dar nimeni nu ştie cine va acoperi şi diferenţa până la 2.500 de lei.

"Eu am făcut un plan de afaceri privind înfiinţarea unui cimitir privat, iar suma de 2.500 de lei urma să fie folosită pentru cumpărarea de cărţi în domeniul antreprenoriatului. În cazul acestui proiect, este vorba despre asumarea responsabilităţii, pe care UBB trebuia să o facă. Dacă 70 de oameni şi-au asumat responsabilitatea pentru realizarea unui plan de afaceri, de ce o instituţie nu a făcut acest lucru? Noi ne dorim ca suma care trebuie să o primim pentru participarea în proiect să vină din fondurile UBB, aşa ar fi corect", a spus Adrian Şuteu.

Nicolae Moldovanu, student în anul III la Comunicare, a afirmat că toţi cei 70 de colegi vor strânge o listă de semnături şi se vor adresa Ministerului Educaţiei şi altor instituţii pentru a fi ajutaţi.

"Am pornit destul de optimist în ceea ce priveşte acest gen de proiecte. În facultate am mai trecut prin proiecte similare şi toate termenele limită au fost respectate, dar după mai bine de un an de zile de aşteptări cred că nu are rost să zic că suntem dezamăgiţi. Ba mai mult, în momentul în care 70 de oameni se duc mai departe şi spun despre experienţa lor negativă, este probabil ca proiecte de acest gen să prindă mult mai greu în viitor şi tot efortul profesorilor şi al celor ce finanţează acest gen de proiecte să fie pierdut. Cu siguranţă acest episod, ne va face mult mai sceptici faţă de banii europeni şi proiecte de acest gen. Mai mult decât păcăliţi, consider că studenţi fiind, nu ni se acordă respectul care ni se cuvine", a spus Moldovanu.

La rândul său, Adriana Şalariu, o studentă din anul III la Publicitate, a realizat un un plan de afaceri privind înfiinţarea unui serviciu de taxi pentru persoanele cu handicap, inclusiv modificarea unor maşini făcute pentru nevoile acestora, pentru cărucior, cârje.

"Eu sunt din Iaşi, cel mai probabil banii s-ar fi dus pe chirie ca să pot să stau în Cluj, pe viaţa de zi cu zi. Ne-au înşelat şi încrederea şi a fost o totală lipsă de transparenţă", a spus Şalariu.

Ioan Hosu, coordonator proiect din partea FSPAC, a declarat că asociaţia Cityaudit a plătit în prima parte a anului 2016 o treime din premiu, urmând să facă plata şi pentru celelalte două treimi, lucru care nu s-a mai întâmplat.

"Se pare că acest moment sunt într-o situaţie litigioasă cu OI POSDRU de la Ministerul Educaţiei. În această situaţie suntem prinşi şi noi, care încă nu ne-am recuperat sumele avansate, şi sigur studenţii, care nu şi-au primit în întregime premiile. Noi am făcut şi luna trecută şi acum am repetat nişte apeluri instituţionale atât câtre minister, cât şi către beneficiar, sigur beneficiarul ne spune să aşteptăm finalizarea procesului, dar procesele pot dura în România ani de zile. Poveştile astea s-ar putea să le vedem finalizate peste doi, peste trei ani. Important este că noi ne-am făcut activităţile, studenţii la fel, nu înţeleg de ce nu avem acces să reprimim ceea ce noi am avansat ca sume", a spus Hosu.

Potrivit acestuia, se pare că Asociaţia Cityaudit nu mai dispune de sumele necesare în condiţiile în care a primit doar o prefinanţare de 5% din suma totală.

"Noi am avut după finalizarea proiectului câteva evaluări din partea POSDRU, inclusiv o alertă de nereguli, în noiembrie, la universitate, şi toate proiectele au fost verificate. Am avut Curtea de Conturi. Activităţile şi partea de administrare e la zi. Ar trebui să deceleze finanţatorul între cine şi-a făcut şi nu şi-a făcut treaba. Dacă nu se întâmplă nimic amiabil, instanţa va fi următorul pas, dar vrem să vedem acum răspunsurile la intervenţiile instituţionale", a explicat Ioan Hosu.

Potrivit unui comunicat al UBB, proiectul intitulat "Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi competenţe profesionale sporite pentru studenţii UBB", finanţat prin POSDRU, are o valoare totală de 2,1 milioane de lei şi a fost implementat în perioada 19 mai 2014 -18 noiembrie 2015 de către Asociaţia Cityaudit.ro în calitate de beneficiar şi semnatar al contractului de finanţare cu OI POSDRU MENCS şi Universitatea „Babeş-Bolyai" (UBB) în calitate de partener 2.

"În cadrul proiectului, un număr de 70 de studenţi din cadrul UBB au beneficiat de premii în cadrul concursului de idei de antreprenoriat organizat pentru studenţii din Regiunea de Nord-Vest. UBB, în calitate de partener 2, conform Acordului de parteneriat încheiat cu Asociaţia Cityaudit.ro, şi-a asumat implementarea proiectului şi a suţinut financiar activităţile în conformitate cu acordul de parteneriat. Asociaţia Cityaudit.ro a fost responsabilă de plata premiilor pentru cei 70 de studenţi, sumele aferente premiilor fiind cuprinse în bugetul beneficiarului. Acesta a plătit o treime din valoarea premiilor în anul 2016, urmând să plătească diferenţa după clarificarea situaţiei cu Organismul Intermediar (OI) POSDRU MENCS. În acest moment Asociaţia Cityaudit.ro şi OI POSDRU MENCS sunt în litigiu", se arată în comunicat.

UBB a făcut demersurile necesare privind clarificarea situaţiei atât către beneficiar, cât şi către Organismul Intermediar şi a avansat din fonduri proprii suma de 347.958 lei pentru a face posibilă implementarea proiectului în condiţii optime.