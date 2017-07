Educaţie

Absolvenţii clujeni ai EMBA-ului University of Hull, premianţi cu coroniţă

de Ziua de Cluj, 11 iulie 2017, 11:31

Prima generație EMBA University of Hull, şcoală de business 100% britanică cu predare în Cluj-Napoca, va absolvi cursurile în 12 iulie 2017. Ceremonia va avea loc în Marea Britanie. O ceremonie similară va avea loc în Cluj-Napoca, în luna octombrie.

Cei 20 de absolvenți din România au obținut cele mai bune rezultate dintre toți cei care finalizează acum studiile la EMBA University of Hull în Marea Britanie, Hong Kong, Singapore şi Bahrain.

Școala de business a durat 2 ani şi a cuprins 12 module, cursuri care au avut loc în Cluj-Napoca şi în Hull, predate de profesori britanici. Diploma de absolvire este internațională, acordată de University of Hull. Cei care termină studiile EMBA se alătură unei comunități globale de alumni, cu peste 28.000 de membri din 150 de țări.

Şcoala de business 100% britanică a fost lansată în Cluj-Napoca, în anul 2015, printr-un parteneriat între University of Hull, Universitatea Babeş-Bolyai, Banca Transilvania şi Electrogrup. Programul este acreditat internațional de The Association of MBAs şi de The Association to Advance Collegiate Schools of Business.

În prezent, la EMBA University of Hull studiază peste 50 de manageri şi antreprenori români şi străini.