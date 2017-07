Educaţie

Cinci dintre elevii din Cluj cu 10 la bac rămân să studieze în ţară. Trei vor să devină medici

de mediafax, 10 iulie 2017, 11:41

Din cei 11 absolvenţi de liceu din Cluj care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat, cinci vor rămâne să urmeze cursurile universitare în ţară.

Luca Simionescu, elev la Emil Racoviţă Cluj-Napoca, provine dintr-o familie de medici şi a decis să meargă pe urmele părinţilor, astfel că se pregăteşte să susţină examen de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca.

„Nu mă aşteptam la media 10, ştiam doar că am făcut lucrări bune. Voi susţine examen la UMF şi probabil că, aşa îşi explică toată lumea, capul meu este obişnuit cu un volum mare de învăţat. Chiar dacă pe parcursul anului nu am învăţat constant la română şi la matematică, probabil că, având creierul antrenat, am reuşit să asimilez rapid informaţiile. Vreau să fac chirurgie estetică, voi vedea dacă am calităţile necesare să ajung chirurg. Probabil voi face rezidenţiatul în Franţa, vom vedea", a spus tânărul. El a subliniat că a fost felicitat de părinţi, de colegi şi de profesori.

Oana Şuţă, de la Liceul Teoretic Gheorghe Şincai, crede că performanţa înregistrată se datorează faptului că şi-a ales profilul de liceu care să o avantajeze, materiile sale preferate fiind istoria şi filosofia.

„Nu am avut nevoie de o pregătire intensă pentru obţinerea acestei medii de 10, am ales ce-mi place şi acest lucru m-a dus către succes. Voi da admitere la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, probabil, din anul II, voi urma şi altă facultate, în paralel. Nu vreau să merg în străinătate", a spus Oana.

Eleva a precizat că a fost sprijinită de familie, dar şi de profesorii de la liceu care au avut încredere în ea. „Nu am avut nevoie de meditaţii la nici o materie, tot ce am realizat a fost pe cont propriu", a mai spus absolventa de 10.

Vlad Racolţa a terminat Liceul Alexandru Papiu Ilarian Dej şi consideră că a fost o surpriză plăcută pentru el obţinerea mediei 10 la în condiţiile în care a studiat la un liceu care nu este în Cluj-Napoca.

„Secretul acestei medii a însemnat o muncă şi o învăţare constantă, m-am pregătit pe tot parcursul liceului. Cu câteva zile înainte de bac nu am mai învăţat, dar cunoştinţele erau sedimentate deja. Mă pregătesc mai departe să dau admitere la UMF Cluj-Napoca, nu mă gândesc să studiez în străinătate, cel puţin nu în acest moment", a spus Racolţa. Elevul a fost sprijinit de părinţi şi profesori şi susţine că, după examen, a venit şi recompensa.

Şi Daria Răduţiu a obţinut media 10 la bacalaureat, fiind elevă la Liceul Pavel Dan din Câmpia Turzii. Nu şi-a propus să ia media 10, ci a dorit doar să nu fie dezamăgită de ea însăşi pentru că a învăţat în toţi anii de liceu.

„Secretul unui astfel de rezultat cred că este învăţatul constant pe parcursul celor patru ani de liceu şi odihna de dinaintea examenului. Cu o săptămână înainte de bacalaureat m-am relaxat, m-am deconectat, nu m-am mai uitat peste notiţe şi nu am avut nicio emoţie. Vreau să dau admitere fie la UMF Cluj, fie la Facultatea de Psihologie, încă nu am luat o decizie", a spus absolventa.

Colega sa de la Liceul Pavel Dan, Diana Mureşan, a luat meditaţii la matematică înainte de examenul de bacalaureat şi se pregăteşte să dea admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), nefiind tentată să-şi continue studiile în străinătate. „M-am pregătit constant în anii de liceu, nu trebuie lăsat totul înainte de examen. Mă aşteptam să iau note bune la fizică şi matematică, nu şi la română, dar totuşi am luat", a subliniat eleva.

O altă elevă care a luat media 10 la bacalaureat este Maria Chiorean, de la Colegiul Naţional Emil Racoviţă, olimpică naţională la română şi engleză, câştigând, anul trecut, concursul de traducere „Juvenes translatores", organizat de Direcţia Generală pentru Traduceri a Comisiei Europene.

11 licee din judeţul Cluj au obţinut o rată de promovare de 100% la bacalaureat, şapte fiind de stat, iar restul, private. Cea mai mică rată, de 7,14%, a fost înregistrată la o unitate de învăţământ din Dej. La bacalaureat s-au prezentat în acest an, în Cluj, 4.116 de elevi, cu 200 mai mulţi decât anul trecut. După contestaţii, procentul de promovabilitate la nivelul judeţului a crescut la 83,65% de la 82,75%.