Educaţie

Definitivat: Profesorii au primit subiecte asemănătoare celor pe care le-au primit elevii la bacalaureat

de mediafax, 20 aprilie 2017, 19:30

Peste şase mii de profesori au susţinut, joi, proba scrisă a examenului de definitivat. Testarea nu le-a creat probleme, aşa cum s-ar fi aşteptat unii dintre ei, iar subiectele au fost similare cu cele pe care trebuie să le rezolve absolvenţii de liceu la examenul de bacalaureat.

Publicitate

Spre exemplu, profesorilor de limba română li s-a cerut să redacteze un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să motiveze, formulând două argumente, apartenenţa unui text poetic aparţinând lui Mihai Eminescu la un curent cultural/literar, prin menţionarea şi exemplificarea a două trăsături ale acestuia.

"Motivaţi utilizarea virgulei în secvenţa: nici uşi trântite, nici tropăitul copilului, nici strigătele nevestei, nici bombănelile bătrânului./ Precizaţi ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate: Găsi neaşteptat de repede cheia, o vârî în broască şi, cu genunchiul îndoit – pentru că în mâna cealaltă ţinea servieta –, împinse uşa, încet la început, şi pe urmă o dădu de perete", sunt alte cerinţe ale examenului.

Cei care au susţinut examenul la istorie au avut de analizat în trei-patru pagini regimurile politice democratice şi totalitare din Europa contemporană, având în vedere: menţionarea a două caracteristici ale unui regim totalitar din Europa, în perioada interbelică; menţionarea a două fapte istorice desfăşurate în politica internă din România, în perioada 1945-1946 şi precizarea unei deosebiri dintre acestea, prezentarea a două asemănări şi a unei deosebiri dintre regimurile politice democratice din România interbelică, respectiv din România după 1989” , dar şi alte cerinţe.

Un exemplu din testarea profesorilor de georgrafie este punctul la care candidaţilor li se cere care pentru Carpaţii Meridionali cuprinşi între Valea Jiului şi Culoarul Timiş-Cerna să precizeze tipul de relief predominant la peste 2000 m altitudine şi trei forme de relief specifice şi valorile climatice caracteristice la altitudini mai mari de 2000 m: temperatura medie anuală şi precipitaţiile medii anuale.

Cei mai mulţi dintre candidaţi sunt de părere că subiectele au fost mai accesibile comparativ cu anii precedenţii, fiind încrezători că vor trece examenul.

Dana, o tânără educatoare din Capitală, susţine că subiectele au fost mai uşoare decât se aştepta. Lucrează de doi ani cu preşcolarii şi şi-a dorit de mică să fie educatoare.

"La prima parte, am avut gramatică, la a doua, text liric din literatura pentru copii. Am mai avut două exerciţii, primul despre jocul didactic pentru vârste de 4-5 ani, iar la al doilea exerciţiu, am avut rolul convorbirii pentru preşolari, un eseu de 300-600 de cuvinte. Mi s-a părut foarte uşor faţă de ce s-a dat în anii trecuţi. Cred că modelul meu a fost educatoarea pe care am avut-o pentru că de când eram mică, îmi doream meseria asta", a povestit Dana, educatoare.

La fel ca Dana, o altă candidată, Antoaneta, spune că îşi doreşte să promoveze acest examen pentru că meseria de dascăl este ceea ce vrea să facă toată viaţa. Lucrează în sistemul educaţional de mai bine de 8 ani şi urmează să se înscrie şi la doctorat.

"A fost simplu, a fost un ansamblu la tot ceea ce conţine cartea de consiliere. Este prima dată când dau definitivatul, dar titularizarea am dat-o de mai multe ori. Inspecţiile au fost foarte simple pentru că sunt în sistem din 2009. Mie imi place foarte mult meseria asta şi asta vreau să fac în continuare, nu mă gândesc la bani. M-am uitat şi pe subiectele de anul trecut şi acum au fost mai uşoare", a declarat Antoaneta Stanciu, cadru didactic.

Alţi dascăli recunosc că şi anunţurile privind mărirea salarială i-au împins să încerce să dea acest examen esenţial pentru cariera de profesor.

"Este primul an în care am lucrat la stat şi m-am gândit să dau acest examen. Până acum, am lucrat la privat. Recunosc, faptul că s-au mărit salariile m-a determinat să susţin examenul de definitivare. Am avut puţine emoţii, dar cred că o să iau peste 8. Am avut subiect din limba şi lieteratura romana, poezie şi două subiecte de metodică şi la metodică a fost mai greu, bineînţeles", a afirmat, Alexandra Mihai, educatoare.

Dar nu toţi sunt la prima încercare. De exemplu, Dumitru este profesor de religie şi anul trecut a picat proba scrisă pentru că nu s-a pregătit suficient.

"Pentru cine a învăţat, subiectele au fost uşoare. Am dat şi anul trecut, dar nu am reuşit, dar cred că anul acesta voi lua examenul. Am învăţat mai mult decât anul trecut, a fost o lecţie pentru mine primul examenul. Dacă îţi faci treaba cu sufletul, nu te gândeşti la salariu. Poate fi şi asta o bază, dar va veni şi bănuţul. Este foarte impotant acest examen pentru că în următorii ani ne depunem dosarul pentru următoarea treaptă", a explicat Dumitru Gabor, profesor de religie.

În afară de subiectul de specialitate, profesorii au susţinut, joi, şi a doua parte a probei scrise, cea de metodică şi pedagogie.

Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel naţional. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Examenul certifică şi faptul că un cadru didactic debutant care a optat pentru această carieră dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.

Primele rezultate vor fi afişate marţi, 25 aprilie, la centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro. Contestaţiile vor fi depuse în centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 aprilie, după afişarea rezultatelor, şi 26 aprilie. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul examenului, duminică, 30 aprilie.

Anul acesta, metodologia examenului de definitivat a fost schimbată, modificându-se perioada în care se dă examenul. Până acum proba scrisă era susţinută vara, dar s-a dorit o descongestionare a programului cadrelor didactice în timpul vacanţei de vară.

Potrivit Ministerului Educaţiei, portofoliul profesional evaluează nivelul de competenţă didactică şi este alcătuit de fiecare candidat pe parcursul unui semestru. Acesta cuprinde curriculum vitae, autoevaluarea portofoliului profesional şi o scrisoare de intenţie ce va conţine între 200 şi 400 de cuvinte, în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoevaluarea activităţii/experienţei câştigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional şi propuneri de ameliorare. Tot în cuprinsul portofoliului trebuie să fie un raport de progres şcolar, minimum 10 proiecte didactice, catalogul profesorului şi resursele didactice adaptate nivelului clasei.

O altă noutate este eliminarea obligaţiei de a de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii.

Anul trecut, promovabilitatea la examenului de definitivare în învăţământ a fost de 69,08%, cu aproximativ 20 de procente mai mare decât în anul 2015, când doar 49,25% au obţinut cel puţin nota 8.