Elevii ar putea începe școala pe 17 septembrie, iar vacanța de Paște va fi de trei săptămâni

de Ziua de Cluj, 25 ianuarie 2018, 20:56

Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar viitor. De asemenea, vacanta de primavara ar urma sa fie de trei saptamani.



Ministerul Educatiei Nationale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului scolar 2018-2019, care a constat intr-un chestionar online.

Cele 5 intrebari incluse in chestionar vizau durata minima a noului an scolar, data de incepere a acestuia, durata vacantelor de iarna si de primavara/Paste si oportunitatea pastrarii sau eliminarii vacantei intersemestriale.

Care sunt rezultatele sondajului, asa cum au fost furnizate de Minister:

Astfel, in ceea ce priveste data la care ar trebui sa inceapa anul scolar 2018-2019, 76,95% dintre respondenti, adica 29.423 de persoane dintr-un total de 38.239 de persoane care s-au pronuntat pe acest subiect, au indicat ziua de luni, 17 septembrie 2018. Pentru data de 10 septembrie au optat 17,57%, iar 5,49% au indicat alte variante.

In privinta vacantelor scolare de iarna si primavara/Paste, opiniile sunt majoritar conturate in favoarea unei perioade de 3 saptamani in ambele cazuri: 71,81%, mai precis 27.463 de persoane (dintr-un total de 38.245), au indicat acest interval ca fiind optim pentru vacanta de iarna, respectiv 52,02% - adica 19.835 dintre cei 38.126 de respondenti - s-au orientat catre o vacanta de primavara/Paste cuprinsa intre 20 aprilie si 5 mai 2019. De asemenea, 22.732 de persoane (59,50%) dintre cele 38.208 care au raspuns considera ca vacanta intersemestriala este obligatorie.

Nu in ultimul rand, 19.457 (50.85%) dintre cei 38.262 de opinenti pe aceasta tema sunt de parere ca anul scolar 2018-2019 trebuie sa aiba cel putin 34 de saptamani. Alte doua variante avansate (35 si 36 de saptamani) au intrunit 31,35%, respectiv 13,16% din raspunsurile exprimate.

Rezultatele generate in urma completarii acestui chestionar sunt luate in calul in procesul de fundamentare si aprobare a ordinului de ministru privind structura noului an scolar.

Structura anului scolar 2017-2018

Cursurile noului an scolar incep luni, 11 septembrie, si insumeaza 167 de zile lucratoare (35 de saptamani), informeaza un comunicat al MEN.

Structura anului scolar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018) si semestrul al II-lea (12 februarie 2018 - 15 iunie 2018).

Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: vacanta de iarna (23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018), vacanta intersemestriala (3 - 11 februarie 2018), vacanta de primavara (31 martie - 10 aprilie 2018) si vacanta de vara (16 iunie - 9 septembrie 2018).

Suplimentar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 28 octombrie - 5 noiembrie 2017.

Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 8 iunie 2018.

Programul national "Scoala altfel" are o durata de 5 zile consecutive lucratoare in timpul anului scolar si poate fi derulat in perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018 pe baza unei planificari ce ramane la decizia scolilor. Desfasurarea programului "Scoala altfel" nu coincide cu perioada alocata sustinerii tezelor semestriale, scrie Hotnews.