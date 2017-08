Educaţie

EXCLUSIV Euro-studenție. Campus cu restaurant, terenuri de sport și piscină

de Ionel Lespuc, 29 august 2017, 16:35

USAMV Cluj își construiește un nou campus universitar; primul cămin va avea 750 de locuri de cazare.

Terenul de 7 hectare este în formă de triunghi. Lucian Naș explică faptul că primul cămin se va ridica pe latura dinspre Florești.









Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj își construiește un nou campus universitar, pe teritoriul comunei Florești. Prima clădire va avea 750 de locuri de cazare și va fi finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, prin Compania Națională de Investiții. Universitatea caută linii de finanțare și pentru alte cămine, deoarece spațiul pe care îl deține este foarte generos: 7 hectare.

Terenul pe care ar urma să se construiască noul campus este în spatele magazinul Metro, la câteva sute de metri de intrarea în Cluj-Napoca. Prima clădire va fi construită în capătul dinspre Florești al parcelei. Momentan, drumul de acces este neasfaltat, dar pe acolo ar urma să treacă una dintre bretelele centurii de sud a comunei Florești.

Universitatea și-a propus ca noul campus să fie o oază de relaxare. În planul urbanistic zonal, depus la Primăria Florești, este prevăzută o suprafață generoasă pentru agrement. Au fost prevăzute 300 de locuri de parcare, dar și un restaurant.

"Punem la dispoziție un teren generos, ca să fie parcări suficiente pentru studenți, dar și spații de agrement, de sport, terenuri de tenis, de fotbal, piscină, să fie un campus frumos, la standarde actuale", a declarat Cornel Cătoi, rectorul USAMV.

Prima clădire va avea subsol, parter și 5 etaje, iar prețul estimat este de 45 de milioane de lei. "Dimensiunea clădirii va fi de 4.700 de metri pătrați. Vor fi 375 de încăperi: cu două persoane în cameră, se ajunge la un total de 750 de studenți. Acesta va fi doar începutul. Ulterior vom identifica surse de finanțare pentru construirea altor cămine pentru studenți", a spus Lucian Naș, angajat în direcția de fonduri europene a USAMV.

În total, 30 de cămine studenţeşti vor fi construite prin Compania Naţională de Investiţii în toate centrele universitare. „Am primit o prioritizare de la Ministerul Educaţiei în funcţie de numărul de locuri în cămine. Vorbim de peste 70.000 de locuri în toate centrele universitare", declara, în primăvară, ministrul dezvoltării regionale, Sevil Shhaideh.

La Cluj se va mai ridica un cămin de 200 de locuri unde vor fi cazați studenți ai Universității Tehnice. Va fi o clădire NZEB (Nearly Zero Energy Buildings), ceea ce înseamă o performanţă energetică foarte ridicată şi un consum de energie aproape egal cu zero. Noul cămin va fi amplasat în Complexul Observator, pe o suprafaţă de 600 metri pătraţi.