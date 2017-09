Educaţie

Ghiozdanul cu rechizite, de la Cars 2, Elsa ori pe roţi până la reglementarea greutăţii. Părinte: E greu să explici că la şcoală nu se face parada modei

Cu doar două zile până la începerea anului şcolar, părinţii fac ultimele cumpărături pentru ca ghiozdanul celor mici să fie pregătit pentru momentul când va suna clopoţelul. Mulţi sunt copleşiţi de numărul mare de rechizite, dar mai ales de pretenţiile copiilor.

"În ultimii ani, am observat că rechizitele au devenit un moft, nu mai sunt o necesitate, dar dacă statul nu face manuale, măcar să umplem ghiozdanul copilului cu rechizite. Dar nu vă gândiţi că orice rechizite, băiatul meu vrea ghiozdan cu desene animate, în special Cars 2 şi am dat 250 de lei pe el, ceea ce nu este deloc puţin. Caietele trebuie să fie şi ele "asortate" ca să zic aşa, cu aceleaşi desene, mai punem penarul, creioanele, hainele şi, uite aşa, am sărit de 600-700 de lei", a povestit Ioan, tatăl unui băieţel de clasa a V-a.

Preferinţele copiilor sunt bătăi mari de cap pentru mulţi părinţi, care sunt nevoiţi să scoată sute de lei din portofel pentru plăcerile puştilor. Iar părinţii sunt de părare că "mofturile" copiilor pornesc de la ce văd la ceilalţi copii.

"La noi în casă s-a discutat numai despre ghiozdanul care trebuie să fie cu Elsa din Frozen, nu s-a putut negocia cu fiica mea. Argumentul ei a fost că toate fetele de la ea din clasă au ghiozdane aşa. Este foarte greu, în ziua de azi, când există atâta diversitate, să le explici copiilor că la şcoală nu se face parada modei. Dar ghiozdanul cred că este cea mai mică problemă, pentru că avem o listă dată de doamna învăţătoare în care ni se spune ce trebuie să cumpărăm, de exemplu, foaie creponată, agendă sau bloc de desen de un anumit fel. Am depăşit bugetul de 300 de lei pe care ni-l propusesem iniţial", a explicat Veronica, mama unei fetiţe de clasa a III-a.

Potrivit preţurilor afişate la rafturi, pentru un ghiozdan părinţii plătesc între 35 de lei şi 450 de lei. Penarele costă între 10 şi 60 de lei, în funcţie de model şi dacă au sau nu creioane, pixuri sau carioci.

Mulţi părinţi sunt conştienţi de greutatea pe care copiii sunt nevoiţi să o ducă în spate, aşa că preferă să cumpere ghiozdane cu roţi.

"Chiar dacă noi cumpărăm rechizite şi tot necesarul, oricum, vor mai fi de luat de la şcoală, auxiliare, caiete speciale, culegi, ca să nu mai spun de manuale, iar în felul acesta, ghiodanul ajunge să cântărească şi 6-7 kilograme. Aşa că am preferat să cumpăr un ghiozdan pe care să îl care ca pe un geamantan. Cred că ideea cu un singur manual pentru mai multe materii este una bună. Ar trebui ca ministerul Educaţiei să se gândească la varianta asta şi pentru alte clase, nu doar pentru a V-a. Desigur, să fie mai subţirel decât e acum, adică, materia să fie mai comprimată. Ar fi un adevărat ajutor pentru copii", a explicat mămica unui băieţel de clasa a IV-a.

Greutatea ghiozdanului a fost un subiect intens discutat la nivelul ministerului Educaţiei. Federaţia Naţională a Asociaţilor de Părinţi a pornit, în aprilie, o campanie pentru reglementarea greutăţii ghiozdanului.

"Campania a plecat de la discuţiile pe care le-am avut cu părinţii, dar şi după discuţiile avute cu reprezentanţii ministerului unde am cerut să se facă câte un manual pentru fiecare semestru, astfel încât să uşurăm greutatea ghiozdanului coroborat cu interzicerea manualelor auxiliare care reprezintă o povară pe umerii copiilor noştri. Sperăm, prin această campanie, să reuşim să sensibilizăm ministerul ca din anul 2017-2018 manualele să se facă în două volume. Un elev ajunge să care în spate un ghiozdan de până la 7 - 7,5 kg, media este undeva la 6 kg, oricum, aproape triplu faţă de recomandările ministerului Sănătăţii", a declarat pentru Mediafax, Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Părinţi.

Ordinul 1955/1995 semnat de Iulian Mincu, fost ministru al Sănătăţii, reglementează clar că un ghiozdan nu poate să cântărească mai mult de 2,5 kilograme.

"Volumul şi greutatea manualelor, ale rechizitelor şi ale altor materiale necesare în procesul de învăţământ, transportate zilnic de elevi la şcoală şi de la şcoală, vor fi adaptate capacităţii de efort fizic corespunzătoare vârstei copiilor şi tinerilor. Elevii din clasele I-IV vor folosi ghiozdane pentru prevenirea apariţiei deformărilor de coloană vertebrală. Greutatea conţinutului ghiozdanului nu va depăşi 2-2,5 kg", se arată în art 28 al Ordinului de ministru 1955/1995.

Fostul ministrul al Educaţiei, Pavel Năstase, a explicat în urmă cu câteva luni că urmează o revizuire a programei pentru a micşora numărul de pagini ale manualelor.

Potrivit calendarului publicat de ministerul Educaţiei, luni, 11 septembrie, aproximativ trei milioane de elevi se întorc la şcoală.