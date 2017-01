Educaţie

Interes crescut pentru învăţământul profesional la Cluj. Cele mai căutate specializări

de Mona Kovacs, 27 ianuarie 2017, 15:22

Interesul pentru învăţământul profesional este în creştere la Cluj-Napoca. Confom Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj (ISJ), pentru anul şcolar 2017-2018 sunt prevăzute 41 de clase de învățământ profesional față de 32 anul trecut (2016-2017).

În ceea ce priveşte specializările, cele mai multe solicitări au fost pentru fabricarea produselor din lemn (şcoala de la Huedin), profilul mecanic - în special mecanică auto, alimentaţie şi turism, electronică şi automatizări.

Şase clase de învăţământ dual

La nivelul judeţului, începând cu 2017, se are în vedere implementarea a 6 clase de învăţământ dual din cele cu profil profesional, în 5 licee - "Raluca Ripan", cu profil alimentar, Liceul Energetic Cluj, Colegiul "Emil Negruţiu" din Turda, cu profil agricol, Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu", Liceul Tehnologic Reformat Maghiar.

"Agenţii economici se implică în pregătirea elevilor în meseriile în care există cerere pentru forţa de muncă. Există deja contracte cu firme care vor prelua elevi pentru a-şi face practica în domeniul în care se pregătesc. Toţi elevii care frecventează învăţământul profesional primesc o bursă lunară în valoare de 200 de lei. Şcolile profesionale în sistem dual reprezintă o soluţie pentru reducerea ratei şomajului în rândul tinerilor, astfel că elevii au şansa de a obţine un contract cu un agent economic care poate garanta un viitor loc de muncă după terminarea şcolii profesionale", au declarat reprezentanţii ISJ Cluj.

Site dedicat învăţământului profesional

Pentru a face cunoscută oferta educaţională şi pentru a-i convinge pe tineri că e profitabil să înveţe meserie, ISJ Cluj a lansat un website dedicat învăţământului profesional din judeţ.

"Am avut caravana meseriilor care a colindat tot judeţul, în mediul urban şi rural, apoi am avut întâlnirile cu agenţii economici pe care am încercat să-i convingem să devină partenerii noştri în tot acest demers, iar acum avem un website dedicat învăţământului profesional din Cluj. În conţinutul acestuia există informaţii ce-i vizează pe părinţi, dar şi rubrici dedicate exclusiv elevilor. Am încercat să demontăm câteva mituri legate de diverse meserii, prin povestioare ilustrate, tocmai pentru a le arăta tinerilor că au şansa la un trai bun. Anul trecut am încercat să facem clasă de sudori, cererea pe piaţa locală este foarte mare. Nu a fost interes. Tinerii nu ştiu că, la finalul studiilor, pot lua 2.000 de lei lunar în mână şi în câţiva ani, dacă se ţin de treabă, venitul lor poate ajunge şi la 5.000-6.000 de lei", explică Valentin Cuibus, inspector şef al ISJ Cluj.

Site-ul cuprinde oferta educaţională la nivelul judeţului Cluj - domeniile de pregătire şi calificările profesionale disponibile şi calendarul de admitere pentru anul şcolar 2016-2017. Înscrierile pentru învăţământul profesional se fac direct la sediile celor 57 de şcoli.

Revine învăţământul seral

La nivelul judeţilui Cluj vor fi introduse 18 clase de a XI - a seral, pentru a oferi şansa celor care au ales un profil profesional să îşi continue studiile liceale.

Elevii de la sate vin la şcoală la oraş

Se remarcă o tendinţă de "migrare" a elevilor din mediul rural ori din oraşele mai mici, spre şcolile din Cluj, astfel, în jur de 400 de copii intenţionează să se îndrepte spre o şcoală din municipiul Cluj-Napoca. În Turda, 82 de elevi vor să se îndrepte spre alte unuităţi şcolare, din care 57 optează pentru Cluj, iar 25 pentru Câmpia Turzii.

Scade interesul pentru secţiile în maghiară

Scade numărul copiilor înscrişi la învăţământul în limba maghiară, la nivel de judeţ, cu 82 de copii, echivalentul a aproximativ 4 clase. În mediul rural se păstrează, în continuare, învăţământul simultan, se vor face clase cu elevi de toate vârstele, indiferent de numărul lor.

Anul școlar 2017-2018: 4.862 elevi - 184 de clase

80 clase teoretic

22 clase vocaţional

41 clase învăţământ tehnic

41 clase învăţământ profesional