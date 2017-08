Educaţie

Ministrul Educaţiei vrea să angajeze un absolvent de liceu pe post de consilier. Unde se pot trimite CV-urile

de mediafax, 02 august 2017, 21:24

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, vrea să angajeze un absolvent de liceu, deja admis la facultate, pe postul de consilier în echipa sa, pentru a fi „puntea de legătură dintre Consiliul Naţional al Elevilor şi Ministerul Educaţiei”.

„Astăzi, la Buzău, în cadrul Adunării Generale a Consiliului Naţional al Elevilor, am promis că unul dintre reprezentanţii acestui for va deveni consilierul meu la Cabinetul Ministrului. Revin cu această propunere şi îmi doresc ca dintre absolvenţii clasei a XII-a, deja admişi la facultate, să am un consilier în echipă pentru a fi puntea de legătură dintre Consiliul Naţional al Elevilor şi Ministerul Educaţiei", potrivit unui anunţ publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Educaţiei.

Programul de lucru al viitorului consilier va fi de două ore, astfel încât să aibă timp, în paralel, şi pentru cursurile facultăţii unde a fost admis.

CV-urile se pot trimite pe adresa liviu.pop@edu.gov.ro, până vineri, la ora 16:00.