Proiect de educaţie culturală la Cluj - muzică clasică pe înțelesul elevilor

de Ziua de Cluj, 07 decembrie 2017, 12:57

Clujul găzduieşte Clasic Junior Festival, un proiect de educatie culturala menit să prezinte muzica clasică într-o manieră interactivă și accesibilă celor mici, să stârnească interesul pentru instrumentele muzicale, dar și să promoveze aceasta modalitate de petrecere a timpului liber. Actiunile programului vin ca o alternativa la situația educației culturale din scoli - teoretizata, rigidă si neadaptata nevoilor reale ale copiilor.

În cadrul acestui program de educatie non-formala vom renunta la atmosfera sobră și vom crea un mediu prietenos, cald, de comunicare și interacțiune, având ca scop renunțarea la ideea că muzica clasică este greoiae și greu accesibilă. Dacă este înțeleasă, muzica clasică poate să ofere senzații și experiențe de neuitat.

Noua generaţie de consumatori de artă şi cultură poate arăta diferit, dacă vom avea grijă ca adevăratele valori să le fie transmise, la nivelul lor de înţelegere, încă din anii copilăriei. Classic Junior Festival îşi propune o astfel de misiune fiind, la ora actuală, singurul program non-formal de promovare a muzicii clasice în rândul copiilor.

In cadrul proiectului, peste 400 de elevi de la 10 scoli din Cluj au primit Kit-ul Clasic Junior Festival - un CD cu muzică clasică pentru audiții în clasă și planșe personalizate pentru desen, pictură , compuneri si eseuri pe tema „ Clujul Muzical". Toate aceste activitati artistice se vor derula pe fondul auditiilor de muzica clasica atent selectata si gazduita pe CD-ul special produs pentru acest proiect, tinand cont de nivelul de intelegere al copiilor.

Tot in scolile din Cluj, in data de 08.12, vor avea loc „ Atelierele spectacol - Cum sa intelegem muzica" , avand ca scop apropierea artistilor, a muzicii clasice, de copii, prin interactiunea cu acestia in mediul educational.

Cele 2 productii concepute si derulate prin proiect - „ Despre instrumentele cu coarde " si „ Despre instrumentele de percutie " sunt 2 spectacole-atelier cu durata de 1 ora, sustinute de 6 muzicieni profesionisti care vor interpreta piese si teme cunsocute de muzica clasica, vor interactioneaza cu copiii, vor prezenta instrumentele, vor explica principiile de redare a sunetului.



Classic Junior Festival este un program de educație culturală conceput si organizat de Asociatia Culturală Play, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, realizat cu sprijinul Primariei si Consiliului local Cluj-Napoca