Proiect pentru accelerarea digitalizării sistemului educaţional realizat la UBB

de Ziua de Cluj, 31 ianuarie 2018, 21:13

Consiliul Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a demarat un program pilot, UBB IT HUB, având ca scop accelerarea digitalizării sistemului educaţional superior din România.

Membrii acestui hub vor fi voluntari care au cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a deprinde rapid modul de lucru practicat şi în marile companii din domeniul IT, respectiv 3 mentori ce vor superviza şi coordona întreaga activitate a voluntarilor.

Unul dintre principalele obiective ale proiectului vizează realizarea unui software ce permite managementul sălilor Universităţii Babeş-Bolyai, iar altul care să permită cazarea automată a fiecărui student, ţinând cont şi de preferinţele acestuia. Cele două softuri ar putea determina reducerea cu până la 60% a timpului necesar celor două procese.

''Ca membru activ în Consiliul de Administrare a Cantinelor şi Căminelor Studenţeşti ale Universităţii Babeş-Bolyai am observat de multe ori lipsa instrumentelor inteligente pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi şi am încredere că UBB IT HUB este soluţia pentru dezvoltarea noastră, a celor din mediul universitar'', a spus Andrei Tecsi, coordonatorul proiectului.

În procesul creării celor două programe, rolul de client va fi preluat de una dintre structurile UBB, rolul de manager/project manager/tech lead va fi asumat de un mentor, iar rolul de programator va fi atribuit voluntarilor.

'' Consiliul Studenţilor UBB doreşte ca acest proiect să poată fi aplicat în interesul studenţilor Universităţii, dar totodată membrii responsabili de proiect vor împărtăşi modul de lucru şi cunoştinţele necesare dezvoltării unui astfel de Hub altor membri ai comunităţii academice din România. Ne aşteptăm ca replicarea modelului nostru în alte universităţi să fie primul pas spre o standardizare a mijloacelor tehnologice folosite în mediul universitar şi, de ce nu, o cale de a simplifica traseul documentelor administrative'', a spus Cătălin Hădadea, prefectul studenţilor din UBB.

Necesitatea digitalizării sistemului educaţional superior este un subiect abordat şi la nivelul Comisiei Europene, care va organiza în perioada 27-28 febuarie 2018 un hackathon cu tema inovării în sistemul educaţional superior. Unul dintre fondatorii UBB IT HUB va fi prezent la eveniment pentru a putea prelua informaţiile de actualitate ce vizează acest subiect, dar şi pentru a împărtăşi soluţiile identificate la Cluj-Napoca, scrie Ziarul Financiar.