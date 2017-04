Educaţie

Prorector din Cluj: Printr-o nouă Lege a Educaţiei, universităţile să poată angaja laureaţi Nobel

de mediafax, 26 aprilie 2017, 16:21

Prorectorul Universităţii din Cluj-Napoca, Daniel David,consideră că România trebuie să preia mecanismele practicate în universităţile internaţionale iar printr-o nouă Lege a Educaţiei să permită angajarea directă a unor echipe performante de cercetători sau chiar a unor laureaţi ai premiului Nobel.

Prorectorul cu cercetarea al Universităţii „Babeş-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca, Daniel David, crede că ar fi oportun ca printr-o nouă Lege a Educaţiei să permită angajarea directă a unor echipe performante de cercetători, chiar a unor laureaţi Nobel, în condiţiile în care, în prezent, legislaţia permite angajarea doar pe bază de concurs.

Daniel David a declarat, miercuri, că universităţile româneşti sunt văduvite de o serie de mecanisme interne pe care instituţiile de învăţământ superior din străinătate le au şi care le asigură competitivitatea.

„Universităţile româneşti sunt văduvite de o serie de mecanisme interne pe care instituţiile de învăţământ superior din străinătate le au şi care le asigură competitivitatea. De exemplu, o universitate de top face o diferenţă între posturile scoase la concurs, prin care vin oameni din afară în sistem, posturi de promovare, în care omul candidează cu standardele proprii şi ale universităţii, şi acea politică de head-hunting, prin care tu, ca universitate îţi poţi aduce pe anumite poziţii academice acel om şi acei cercetători pe care îi doreşti. Din păcate, România nu are aceste mecanisme, la noi totul este sub formă de concurs, astfel încât dacă noi la UBB vrem să aducem un laureat al Premiului Nobel nu putem să îi facem o ofertă directă, pentru că trebuie să dea un concurs. Or acest lucru ne afectează foarte mult, e ca şi cum am alerga la o cursă de 100 de metri, dar spre deosebire de ceilalţi candidaţi, noi am avea un sac cu pietre legat de picioare", a spus David.

Potrivit acestuia, soluţia este ca România să scape de complexe şi de teama că se va putea controla nepotismul din universităţi dacă toate posturile sunt scoase la concurs.

„Trebuie preluate mecanismele de la universităţile internaţionale. Sper ca noua Lege a Educaţiei, dacă tot se apucă lumea să lucreze la o lege a educaţiei, să facem o astfel de lege după o mentalitate modernă şi care să implementeze aceste mecanisme cu trei variante de angajare în universitate - concurs, promovare şi politica de head hunting, în care faci o ofertă directă unui grup de cercetare foarte bun care se mută cu tot laboratorul în universitatea ta sau unui laureat al Premiului Nobel, care să fie angajat printr-o ofertă la UBB, de exemplu", a explicat David.