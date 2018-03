Educaţie

Prorectorul UBB dă asociaţia GRAUR în judecată: "Nu sunt vinovat de plagiat"

de Ziua de Cluj, 28 februarie 2018, 11:14

Asociaţia clujeană GRAUR a cerut îndepărtatea persoanelor dovedite că au plagiat din structurile de decizie ale Ministerului Educaţiei Naționale (MEN). Pe listă figurează şi prorectorul UBB, Ioan Bolovan, care susţine că nu sunt vinovat de plagiat și autoplagiat, conform deciziei comisiei de etică a Universității Babeș-Bolyai.

Publicitate

În legătură cu documentul înaintat în 27 februarie Ministerului Educației Naționale de către Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) Cluj-Napoca, prin care se solicită revocarea din Comisia de Istorie din cadrul CNATDCU a prorectorul UBB, Ioan Bolovan, pe motiv că apare în indexul creat de această organizație privată drept plagiator și autoplagiator, profesorul universitar precizează:

"În data de 18 februarie am trimis acestei entități o copie după decizia Comisiei de Etică a UBB, prin care, în urma audierii mele, s-a emis rezoluția că nu sunt vinovat de plagiat și autoplagiat, iar în 22 februarie 2018 am primit prin email mesajul prin care mi se confirma de către GRAUR primirea mesajului meu și a deciziei Comisiei de Etică, cu notificarea că sesizarea mea a fost înregistrată sub nr. 18115/19.02.2018.

Concluzia ce se impune este aceea că GRAUR a nesocotit decizia singurului for acreditat conform legii să se pronunțe asupra acuzelor ce mi-au fost aduse și a continuat să îmi mențină numele în trei poziții în Indexul operelor plagiate redactat de această entitate (00393, 00394, 00402), bazându-se exclusiv pe acuzațiile jurnalistice ce mi-au fost aduse pe un blog personal. Mai mult, la câteva zile bune după notificarea mea, GRAUR m-a inclus în acel document înaintat MEN.

Prin urmare, constatând faptul că GRAUR nu dorește sincer cunoașterea adevărului și face lucruri incalificabile pentru niște universitari profesioniști, dând dovadă de rea credință, îmi rezerv dreptul de a acționa în justiție asociația și organele ei de conducere pentru atingerea demnității mele și a imaginii publice personale, dar și a UBB în cadrul căreia activez ca prorector", se arată într-un comunicat remis presei.

Potrivit unei scrisori deschise a GRAUR, care se ocupă cu depistarea cazurilor de plagiat, remisă MEN, se solicită îndepărtarea din componenţa şi structurile Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) a persoanelor dovedite că au plagiat.

Pe listă figurează şi patru profesori universitari din Cluj-Napoca, între care un rector şi un prorector: Ioan Bolovan, prorector al UBB Cluj-Napoca, Radu Oprean, director al Şcolii Doctorale a UMF Cluj-Napoca, Ioan Groza, de la USAMV Cluj-Napoca şi Cornel Cătoi, rector al USAMV Cluj-Napoca.

"Considerăm ca ilegal şi imoral ca o persoană, dovedită că a folosit plagiatul ca un mijloc lipsit de integritate pentru promovare şi devenire profesională, să ajungă să decidă într-un organism al statului asupra devenirii profesionale a colegilor săi, mai tineri, pentru care ar trebui să fie exemplu viu. Menţionăm că prezenţa acestor persoane în organismul de evaluare şi decizie al Ministerului Educaţiei asupra diplomelor şi titlurilor universitare a fost stabilită prin ordin de ministru.

Este de aceea firesc să solicităm ca îndepărtarea lor din organismul consultativ menţionat să fie realizată şi apoi menţionată, în mod explicit, împreună cu motivul îndepărtării, adică incompatibilitate de integritate, în Monitorul Oficial şi într‐un comunicat oficial care să fie publicat în structura paginii de internet a ministerului", se subliniază în scrisoarea deschisă a GRAUR. Organizația face referire inclusiv la ministrul Educaţiei, Valentin Popa.