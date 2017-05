Educaţie

Schimbări în învăţământ: Unele unităţi şcolare vor putea primi certificat de liceu anteprenorial

de mediafax, 06 mai 2017, 15:03

Potrivit unei iniţiative a reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, unele licee ar putea primi certificate de anteprenoriat, în urma unor competiţii. Anteprenoriatul va ajunge şi în universităţi, prin înfiinţarea unor societăţi studenţeşti care vor pune în practică idei de afaceri.

"Unele licee din ţară vor primi certificatul de liceu anteprenorial, nu se va crea efectiv, un liceu în acest sens. Dar am gândit un program pe educaţie anteprenorială pe care aş dori să îl lansăm şi să stabilim o competiţie între licee, în urma căreia să se dobândească acest certificat de antreperenoriat, pe modelul "Şcoala Europeană". În aceste unităţi de învăţământ am vrea să demarăm acţiuni de voluntariat cu ajutorul Registrului Naţional al Antreprenorilor, proiectul ar putea fi finanţat pe fonduri norvegiene, dar totul este încă la nivel de iniţiativă, urmează să discut cu domnul ministru Pavel Năstase. Proiectul va avea nevoie de o formă de organizare, metodologie, trebuie să aibă la bază activităţi, conţinuturi. Poate reuşim chiar să îl extindem şi la liceele teoretice pentru că, în momentul de faţă, se pune problema doar pentru cele cu profil tehnologic", a declarat pentru MEDIAFAX, Ariana Bucur, secretar de stat pe învăţământ preuniversitar în Ministerul Educaţiei.

Şi sistemul universitar va putea beneficia de activităţi de anteprenoriat. Potrivit unui ordin semnat de ministrul Educaţiei, studenţii îşi vor putea organiza nişte societăţi studenţeşti în care îşi vor putea dezvolvat ideile de afaceri.

"Ministerul Educaţiei va finanţa, prin bugetul de stat, aceste societăţi anteprenoriale studenţeşti din cadrul universităţilor. La nivelul acestor societăţi, studenţii vor avea prilejul să îşi poate pune în practică ideile de afaceri. Ei vor fi îndrumaţi atât de cadre didactice din universitatea respectivă, cât şi de specialişti din mediul socio-economic, un fel de tutori. La nivel naţional, am constituit deja un registru al mentorilor anteprenori şi am rugat să ni se comunice de la nivelul fiecărei universităţi, persoanele respective. Aceste societăţi au funcţionat şi până acum sub diverse forme, dar printr-un ordin de ministru dat în acest sens, acum au baza legală pentru a funcţiona şi au finanţare.(...) Ei nu vor fi lăsaţi de capul lor acolo, vor avea întâlniri, activităţi practice, vor veni oameni de succes care le vor vorbi şi ne bazăm pe organizaţiile studenţeşti din fiecare universitate că ne vor putea ajuta în acest sens", a explicat pentru MEDIAFAX, Gigel Paraschiv, secretar de stat pe învăţământ universitar în Ministerul Educaţiei.

Finanţarea acestor societăţi, spune secretarul de stat, se va face pe baza unui concurs, astfel, fiecare universitate scrie şi depune proiectul pentru propria societate anteprenorială studenţească.

"În urma selecţiei vor primi banii, dar ei, mai târziu, trebuie să facă dovada cheltuielii, modul în care au fost împărţiţi şi cheltuiţi aceşti bani. În momentul de faţă, nu ne gândim la un profit pentru universitate, dar se creează un start-up, studentul îşi materializează ideea şi poate, în viitoar, îşi poate dezvolta un business personal. Noi le oferim suportul teoretic, oamenii care le vor oferi informaţiile necesare. Nu contează profilul universităţii pentru că vrem să venim la nivelul şi cererea societăţii. Absolvenţii, oricare ar fi, când urmează să intre pe piaţa muncii, să poată dovedi competenţele pe care le-au acumulat în urma participării la aceste societăţi.", a adăugat Gigel Paraschiv.

Potrivit Ministerului Educaţiei, aceste societăţi anteprenoriale vor fi finanţate de la bugetul de stat şi suma se ridică la aproximativ 30 de milioane de lei.