Şcoala te vrea tuns: Elevi ai unui liceu din Cluj, trimişi acasă pentru că aveau părul lung sau barbă

de mediafax, 17 octombrie 2017, 15:07

Mai mulţi elevi de clasele a 11-a şi a 12- de la Liceul Greco-Catolic ”Inochentie Micu” Cluj-Napoca au fost scoşi, marţi, din clasă şi din şcoală de către director, pe motiv că aveau părul lung sau barbă. Ei au fost trimişi să se tundă sau să se bărbierească.

"Astăzi eram la ora de chimie, stăteam liniştit şi îmi vedeam de treaba mea, deodată intră marele Dom' Director la mine în clasă. Din cauza părului meu <indecent de lung> am fost scos de la oră, ajungând în curte mă aflu alături de încă 20-25 de elevi din şcoală (băieţi) cu păr lung sau barbă aşteptând să fim scoşi din şcoală. Da, aţi citit bine, pentru că avem părul lung sau barbă am fost scoşi din perimetrul liceului. Mă bucur că trăiesc într-o comunitate unde se promovează creativitatea şi libera exprimare. (...) Singurul lucru pe care pot să îl spun e că mă bucur că am ajuns în secolul XXI unde capacitatea ta psihică este determinată după cum te îmbraci, respectiv cum arăţi", a scris, maţi, pe o reţea de socializare, Tudor Helgiu, elev al Liceului Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca.

Directorul Liceului Liceului Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca, Petrică Daniel Tintelecan, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că elevilor li s-a cerut să respecte regulamentul şcolar în ceea ce priveşte ţinuta capilară.

"Tudor Helgiu are o frizură exagerată pentru regulamentul nostru şcolar şi i-am cerut să se conformeze. În aceeaşi situaţie au fost mai mulţi elevi de clasele a XI-a şi a XII-a şi i-am trimis să se tundă sau să îşi radă barba, iar unii s-au conformat şi s-au întors la ore. De la începutul anului şcolar şi într-un careu pe care l-am avut săptămâna trecută, am ridicat această problemă a ţinutei capilare, iar azi am intrat în clase şi am constatat cu neplăcere că mulţi elevi nu s-au conformat prevederilor din regulamentul nostru şcolar. Le-am cerut să respecte regulamentul intern, dar nu i-am sancţionat, nu au fost puşi absenţi", a spus Tintelecan.

Acesta a precizat că printre elevi a căror frizură nu corespunde regulamentului se numără şi o fată care "are toate culorile în părul ei" şi care a fost trimisă să şi-o aranjeze şi să adopte o ţinută capilară adecvată.

"I-am cerut să adopte o singură culoare la păr", a precizat directorul.

Petrică Daniel Tintelecan a menţionat că dacă miercuri va descoperi elevi care nu s-au conformat şi vin cu păr lung şi cu barbă nu vor fi primiţi la ore, iar părinţii lor fi convocaţi la şcoală.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Cluj, Andreea Coroian Goldiş, a declarat, la rândul său, corespondentului MEDIAFAX, că elevilor li s-a atras atenţia în repetate rânduri că trebuie să-şi aducă ţinuta la o formă conformă cu regulamentul, pentru că este vorba despre un liceu confesional, teologic.

"Este vorba despre regulamentul de ordine interioară al liceului respectiv, pe care l-au luat la cunoştinţă atât părinţii, cât şi elevii la începutul anului şcolar. Elevilor li s-a atras atenţia în repetate rânduri că trebuie să-şi aducă ţinuta a o formă conformă cu regulamentul, pentru că vorbim despre un liceul confesional, teologic. Elevii au fost trimişi să meargă acasă şi să îşi aducă ţinuta la forma potrivită şi să revină miercuri la şcoală conform a ceea ce regulamentul şcolii defineşte ca ţinută adecvată. Nu a fost o formă de sancţiune, astfel că nu se va ajunge la scăderea notei la purtare", a spus Coroian Goldiş.

Aceasta a susţine că nu a fost vorba despre un comportament abuziv al conducerii şcolii.