Se caută voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj

de Ziua de Cluj, 02 februarie 2018, 20:59

Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI in cadrul proiectul „Explorator pentru o zi” si sa contribuie timp de cateva ore pe luna la educatia copiilor si tinerilor institutionalizati din centre de plasament din Bucuresti si 25 de judete.

„Am identificat in cei 3 ani si jumatate de la lansarea programului, din ce in ce mai multi voluntari angajati ai marilor companii din Romania care isi doreau foarte tare sa ajute copiii din centre, insa datorita programului lor foarte incarcat, nu au reusit sa respecte programul standard de voluntariat si sa dedice cele 3 ore pe saptamana copiilor. Venim astfel in intampinarea nevoilor lor cu acesta propunere de voluntariat corporate, in care am redus numarul de ore pentru voluntarii corporate si in care incercam sa folosim experienta lor profesionala in beneficiul copiilor" - Iarina Taban, director executiv si fondator Ajungem MARI.

Voluntarii corporate pot deveni „Exploratori pentru o zi" in cadrul programului educational Ajungem MARI si se pot implica: fie in minim 6 iesiri cu copiii in afara centrelor alaturi de alti voluntari sau de personalul din centre, fie in vizite interactive de orientare profesionala la sediul companiei in care sunt angajati. Toate activitatiile au rolul de a le da copiilor incredere in ei si a le forma abilitati pentru a deveni adulti responsabili si independenti.

Primul pas pentru inscrierea in programul de voluntariat corporate este ca minim 10 angajati dintr-o companie sa isi doreasca sa devina voluntari Ajungem Mari si sa se inscrie impreuna trimitand un mail la office@ajungemmari.ro, cu subiectul „voluntariat corporate" sau sa sune la numarul 0753.192.263. Activitatile vor fi adaptate in functie de disponibilitatea voluntarilor corporate si vor fi organizate atat in timpul saptamanii, cat si in weekend-uri.

Mai multe detalii gasiti pe site-ul www.ajungemmari.ro, sectiunea Devino voluntar corporate http://www.ajungemmari.ro/devino-voluntar-corporate/.

Ajungem MARI cauta voluntari in Bucuresti si 25 de judete: Arad, Arges, Bacau, Braila, Bihor, Botosani, Brasov, Buzau, Constanta, Cluj, Dambovita, Dolj, Galati, Harghita, Hunedoara, Gorj, Iasi, Ilfov, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timis, Vrancea, anunta Hotnews.