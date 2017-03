Educaţie

Simularea la limba română. În timpul probei, cuvinte din subiecte, intens căutate online

de Ziua de Cluj, 14 martie 2017, 21:03

În timpul simulării la proba de limba română, două cuvinte cheie din subiectele pentru evaluarea naţională au avut sute de căutări la nivel naţional. Ministerul Educaţiei va verifica dacă elevii au avut acces cu telefoanele mobile în săli.

Publicitate

Adiministratorii site-ului Dex Online au sesizat că, luni, în timpul simulării la proba de limba română, două cuvinte cheie din subiectele pentru evaluarea naţională au avut sute de căutări la nivel naţional.

"În timpul simulării de ieri (luni-n.r.), am sesizat ceea ce bănuiam că o să se întâmple şi anume că anumite cuvinte vor fi suspect de des căutate. O chestie haioasă a fost că nu ştiam care vor fi cuvintele, dar sunt uşor de recunoscut când monitorizezi căutările recente şi brusc vezi că se detaşează câteva cuvinte care sunt de zeci de ori mai căutate decât altele. Şi am hotărât ca pentru acele cuvinte să schimbăm definiţiile şi am căutat ceva asemănător care să îi încurce, în loc de «pretutindeni», am pus «pururi» şi în loc de «a zări», am pus «a zori». Au fost câteva zeci de căutări înainte de ora 09.00, poate erau profesori care multiplicau subiectele, poate erau motive legitime ca acele căutări să apară. După care, au fost aproximativ 300 de căutări între orele 09.00 şi11.00 şi aproape o mie între orele 11.00 şi 12.00, asta pentru nişte cuvinte care, în mod normal, au câteva zeci de căutări pe lună. Încă nu ştim exact care este furnizorul de internet, dar mă aştept să fie vorba de companii de telefonie mobilă. Anul trecut, căutările au fost făcute de pe telefoanele mobile", a declarat, pentru MEDIAFAX, Cătălin Frâncu, reprezentant al site-ului Dex Online.

Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a spus că va verifica dacă au existat şcoli în care elevii au intrat cu telefoane mobile în sălile de concurs.

"Eu nu am primit niciun semnal în acest sens. Nu au voie cu telefoanele în sala respectivă. Înseamnă că cei care au supervizat nu şi-au făcut datoria. Vom verifica şi vom lua măsuri chiar dacă este doar o simulare. Dacă este o simulare de evaluare a competenţelor, asta nu înseamnă că ei trebuie să simuleze şi încălcarea regulilor. Aceste subiecte sunt transmise de la Ministerul Educaţiei, printr-un sistem super securizat pentru că foloseşte reţeaua de transmiteri speciale a STS-ului ", a explicat Pavel Năstase, ministrul Educaţiei.