Educaţie

Titularizare 2017. Inspectorul general Cluj: Universităţile să răspundă cum şi-a luat licenţa cel care a obţinut nota 2"

de mediafax, 18 iulie 2017, 16:43

Peste 120 de cadre didactice din judeţul Cluj, care au susţinut concursul de titularizare, au obţinut note între 1 şi 5, şeful ISJ Cluj, Valentin Cuibus, întrebându-se cum şi-au luat acestea licenţa la universităţi.

Publicitate

Valentin Cuibus a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că judeţul Cluj ocupă locul întâi la nivel naţional după rezultatele la titularizare, fiind înregistrate nouă medii de 10.

"Rezultatele la Titularizare situează judeţul Cluj pe locul I pe ţară, cu 58,81% note peste 7, cu peste 13 procente peste media pe ţară. Rezultatul este unul bun, mai bun şi decât anul trecut, când am avut 57,8%. Am avut 561 de note între 7 şi 10 şi nouă profesori care au avut nota maximă 10, faţă de cinci câţi au fost anul trecut. De asemenea, la polul opus am avut şi 124 de cadre didactice, 12,12%, cu note între 1 şi 5, care nu vor putea ocupa niciun post în sistemul de învăţământ. Legat de aceste note mici, ar trebui întrebate universităţile cum şi-a luat licenţa unul care a luat nota 2 la titularizare?", a spus Cuibus.

Reprezentanţii ISJ Cluj au precizat că au fost înregistrate patru note între 1 şi 2, cele mai mici, dintre care două la Educaţie Fizică, şi câte una la Fizică şi Psihopedagogie Socială.

Contestaţiile la titularizare se pot depune marţi şi miercuri, iar rezultatele finale se vor afişa luni, în 24 iulie.

În judeţul Cluj, peste 1.000 de candidaţi au concurat pe un total de 63 de posturi în învăţământ pe perioadă nedeterminată, dintre care 45 în mediul urban şi 18 în mediul rural, şi pe 712 posturi complete pe perioadă determinată.

Cea mai mare concurenţă a fost de 70 de candidaţi pentru un post de profesor de limba franceză.