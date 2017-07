Educaţie

TOP 10 cele mai căutate facultăţi din România

de Ziua de Cluj, 26 iulie 2017, 09:42

Creşte interesul pentru IT: trei facultăţi de informatică, în top 10 cele mai căutate. Clujul figurează însă cu alte specializări.

Publicitate

Facultatea de Matematică şi Infor­ma­tică din cadrul Universităţii din Bu­cu­reşti a avut anul acesta o con­cu­ren­ţă de 7,7 candidaţi pe loc, fiind astfel a doua cea mai cău­tată facultate din cele mai mari universităţi din România în 2017 după cea de Limbi şi Lite­ra­turi Străine, potrivit datelor centralizate de ZF.

„De la mijlocul anilor 2000 până prin 2010- 2011 nu reuşeam să ne acoperim locurile din prima sesiune de admitere din iulie. Însă de 4 - 5 ani încoace concurenţa la facultate a crescut constant, în fiecare an avem cu câte 10% mai mulţi candidaţi ca anul anterior", a spus Radu Gramatovici, decanul Facultăţii de Mate­matică-Informatică din cadrul Universităţii din Bucureşti. De câţiva ani, facultatea are o spe­cia­lizare pe zona de inginerie similară cu cea de la Facultatea de Calculatoare din cadrul Poli­tehnicii, iar concurenţa în acest an pentru această specializare a fost de 17 candidaţi pe loc, fiind şi mai puţine locuri disponibile.