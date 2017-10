Educaţie

UBB şi NTT DATA pregătesc noile generaţii de informaticieni

de Ziua de Cluj, 10 octombrie 2017, 16:24

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) şi compania clujeană NTT DATA România continuă programul postuniversitar de pregătire şi formare profesională în informatică. A doua serie de cursanţi a început studiile.

„Pregătirea pentru o viitoare carieră de succes în IT poate fi visul multor persoane care îşi doresc o reprofilare profesională. Acest program este oportunitatea perfectă pentru a beneficia de o pregătire cu cadre didactice de la UBB şi de a avea un prim contact cu mediul business în cadrul companiei NTT DATA România”, au anunţat iniţiatorii demersului.



Dezvoltarea competenţelor IT şi creşterea acestei comunităţi prin intermediul unui program acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Dezvoltării Ştiinţifice reprezintă principalele obiective ale celor doi parteneri. Programul reprezintă o oportunitate pentru persoanele absolvente de studii universitare care îşi doresc o reprofilare în domeniul IT.



„Vom putea să formăm prin intermediul acestui program 100 de persoane care doresc să lucreze în domeniul IT. Este o oportunitate pentru persoanele absolvente de studii universitare care îşi doresc o reprofilare, care caută să lucreze în domeniul IT”, conform conducerii companiei NTT Data România.



Studenţii iau parte la un act de învăţământ de talie internaţională, iar cursurile sunt susţinute atât de cadre didactice din universitate, cât şi de către angajaţi ai NTT DATA România, în laboratoarele şi sălile pe care compania le pune la dispoziţie.

Înscrierea în acest program s-a făcut în perioada 11-13 septembrie, examenul de admitere a avut loc în 14 seprembrie, în 15 septembrie au fost confirmate locurile de către cei admişi, iar cursurile au debutat în 2 octombrie.