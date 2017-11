Eveniment

250.000 de copii cresc în lipsa părinților plecați să muncească în străinătate

de Ziua de Cluj, 28 noiembrie 2017, 21:46

Numarul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate se ridica la aproximativ 250.000, arata datele culese de Salvati Copiii de la Inspectoratele Scolare, adaugand copiii de varsta anteprescolara si pe cei neinscrisi la scoala sau care au abandonat scoala.



Publicitate

Numarul copiilor cu unul sau ambii parinti plecati in strainatate la munca a crescut in Romania de la 85.000 in decembrie 2015 la peste 96.700 in iunie 2017, potrivit datelor Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, a informat Organizatia Salvati Copiii, citata de Hotnews.

Cu toate acestea, datele culese de la Inspectoratele Scolare Judetene au relevat un numar mult mai mare de copii cu parintii plecati la munca in strainatate, peste 212.000 de copii.

Insa, subliniazaza Asociatia Salvati Copiii, nici datele ISJ-urilor nu sunt nici complete, pentru ca includ doar copiii inscrisi in sistemul educational, iar daca adaugam copiii de varsta anteprescolara si pe cei neinscrisi la scoala sau care au abandonat scoala, numarul total al copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate se ridica la aproximativ 250.000.