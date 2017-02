Eveniment

A douăsprezecea zi de proteste în Piaţa Victoriei / A şaptea zi de proteste la Palatul Cotroceni

de mediafax, 11 februarie 2017, 21:18

În Piaţa Victoriei din Capitală s-au strâns sâmbătă, pentru a douăsprezecea zi la rând, peste 2.000 de persoane, aceştia solicitând demisia Guvernului Grindeanu.

Circa 2.000 de oameni au protestaat sâmbătă în faţa Guvernului. Bulevardul Kiseleff a fost blocat parţial, iar traficul a fost oprit pe bulevardul Aviatorilor, pe sensul spre Guvern. Oamenii au cerut demisia guvernului condus de Sorin Grindeanu. Manifestanţii au scandat "ALDE şi PSD- Dictatura roşie!", "Jos Guvernul!", "Liviu Dragnea, îţi dorim, îţi dorim tot neamul/ Să te duci la puşcărie cu Sorin Grindeanu" şi "PSD- Ciuma roşie!", unii având pancarte cu mesaje precum "Fără penali în funcţii publice", "Vrem Guvern curat şi competent", "Noi nu am obosit. Ghinion".

"Am venit aici chiar dacă este foarte frig pentru că mă aştept ca Guvernul să demisioneze după legea ruşinoasă pe care a încercat să o dea şi pe care probabil ar fi reuşit să o dea dacă nu am fi fost noi aici. Consider că Guvernul şi-a pierdut legitimitatea. Nu vreau alegeri anticipate, PSD şi-a câştigat alegerile în mod corect, trebuie să propună un alt Guvern mai competet. Trebuie ca parlamentarii care sunt cercetaţi în momentul de faţă pentru fapte de corupţie sau care au fost cercetaţi pentru fapte de corupţie să îşi dea demisia şi să lase parlamentarii corecţi să judece legile", a declarat pentru MEDIAFAX, un protestatar.

Aproximativ trei sute de oameni au protestat şi în faţa Palatului Cotroceni, pentru a şaptea zi consecutiv, solicitând în continuare demisia preşedintelui Klaus Iohannis.

Manifestanţii au venit sâmbătă, în faţa Palatului Cotroceni, având pancarte cu mesaje precum "Demisia!", "Pas cu pas scăpăm de sas", DNA = Poliţie politică", "Jos, Iohannis!", "Vom sta aici până vei pleca!", "Ghinion, fă paşi!"

Protestatarii au suflat în vuvuzele şi au scandat "Demisia".