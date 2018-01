Eveniment

Accident pe Feleacu, în "curba morţii". Şoferul vinovat era beat

de Ziua de Cluj, 31 ianuarie 2018, 15:00

Şoferul vinovat de producerea accidentului de pe Feleacu, în "curba morţii", în urma căruia patru persoane au fost rănite, a fost reţinut. Era băut.

Poliţişti din cadrul Biroului Drumuri Naţionale şi Europene au reţinut un bărbat de 40 de ani, care în 27 ianuarie 2018, ora 13:20, a produs accidentul de circulație rutieră pe DN1 E60, la km 470+600 m, în comuna Feleacu, soldat cu rănirea gravă a trei persoane, rănirea uşoară a unei persoane şi avarierea a patru autovehicule.

Întrucât la data producerii accidentului, bărbatul nu a putut fi testat, acestuia i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Conform buletinului de analiză toxicologică eliberat la 29 ianuarie de către Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, acesta era sub influenţa alcoolului la momentul producerii accidentului.

În cauză poliţiştii au extins urmărirea penală şi sub aspectul savârşirii infracţiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge" faptă prevăzută și pedepsită de Codul Penal, fiind schimbată şi încadrarea juridică în "vătămare corporală săvârșită din culpă față de două sau mai multe persoane, de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice", faptă prevăzută şi pedepsită de Codul Penal.

În 31 ianuarie bărbatul a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, pentru punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea unei noi măsuri preventive.