UPDATE Actuali și foști edili ai Timișoarei, urmăriți penal pentru abuz în serviciu privind vânzarea de imobile naționalizate

Actuali și foști edili ai Timișoarei, urmăriți penal pentru abuz în serviciu privind vânzarea de imobile naționalizate

de Ziua de Cluj, 17 februarie 2017, 12:34

Nicolae Robu, primarul municipiului Timişoara, a ajuns, vineri dimineaţă, la sediul DNA din Capitală, fiind citat într-un dosar de corupţie. Edilul a precizat că nu ştie în ce calitate a fost chemat pentru că a fost citat telefonic.

UPDATE, ora 13.45. Actualul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, şi fostul edil al oraşului Gheorghe Ciuhandu sunt urmăriţi penal pentru abuz în serviciu în cazul vânzării a 967 de imobile, prejudiciul adus statului fiind de 40 de milioane de euro, anunţă Direcţia Naţională Anticorupţie.

Procurorii DNA anunţă că în dosarul în care este cercetat actualul primar din Timişoara, Nicolae Robu, precum şi fostul edil, Gheorghe Ciuhandu, alături de alte persoane, se investighează modalitatea în care statul român a fost deposedat de 967 imobile, prejudiciul fiind estimat la 40 milioane euro.

Nicolae Robu, primar al municipiului Timişoara, Gheorghe Ciuhandu, fost primar şi Martin Staia, fost director în cadrul instituţiei, sunt acuzaţi de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în formă continuată. În aceeaşi cauză, Dan Diaconu, viceprimar al municipiului Timişoara, şi Traian Stoia, fost viceprimar, sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

"În perioada 1996 - 2015, mai mulţi funcţionari publici din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, precum şi alte persoane, şi-au încălcat atribuţiile legate de aplicarea Legii 112/1995 şi au deposedat Statul Român de 967 de imobile, majoritatea aflate în centrul vechi al oraşului, producând un prejudiciu estimat la 40 de milioane euro în dauna statului", transmit procurorii DNA printr-un comunicat de presă.

În luna ianuarie 1996 a intrat în vigoare Legea 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului în perioada regimului comunist, act normativ care le dădea drept foştilor proprietari şi moştenitorilor lor să îşi redobândească imobilele confiscate în mod abuziv de regimul comunist sau să primească despăgubiri pentru acele imobile. Legea a dat dreptul chiriaşilor să cumpere imobilele în care locuiau, dar numai acelor chiriaşi care dovedeau că, la data intrării în vigoare a Legii 112/1996, aveau contracte de închiriere a acelor imobile şi le ocupau la acea dată, explică procurorii.

"Cu toate acestea, funcţionarii publici din cadrul primăriei Timişoara au încheiat sute de contracte de vânzare-cumpărare cu persoane influente în mediul social din municipiul Timişoara care nu au avut calitatea de chiriaşi la data intrării în vigoare a Legii 112/1995 şi care, prin urmare, nu aveau nici un drept să dobândească respectivele imobile. Funcţionarii din cadrul primăriei Timişoara au vândut în mod fraudulos imobilele persoanelor în cauză, la preturi modice stabilite în baza Legii 112/1995 şi HG 20/1996, deşi cunoşteau că respectivele dispoziţii nu aveau nici o aplicabilitate în privinţa acelor persoane. Prejudiciul total cu referire la deposedarea statului de cele 967 de imobile este estimat la aproximativ 40 de milioane euro", arată DNA.

În dosar sunt cercetate şi alte persoane care, la data faptelor, erau funcţionari în cadrul Primăriei Timişoara.

Nicolae Robu, primarul din Timişoara, acuzat de DNA de abuz în serviciu: Mă consider nevinovat

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a declarat, după audierea de la DNA, că este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu vânzarea unor case din centrul istoric al oraşului, acesta precizând că se consideră nevinovat.

"Se pare că s-au vândut circa o mie de de imobile. Nu mă pot pronunţa asupra a ceea ce a fost înainte. A existat o hotărâre a administraţiei precedente prin care s-a permis să se vândă apartamente şi pe baza de contracte de închiriere semnate anterior datei de intrare în vigoare a legii. Din mandatul meu sunt două apartamente. E vorba de un apartament cu o cameră de 24 mp şi unul de două camere către nişte familii modeste. Nu se poate vorbi de corupţie, de persoane sus-puse. Eu am cerut aparatului primăriei şi am dovezi să-mi spună dacă aceste tranzacţii au fost făcute cu respectarea legii şi am primit răspuns că da, s-a respectat legea. Mă consider nevinovat. De aia există un aparat de specialitate, să facă toate verificările. Probabil cele mai multe case s-au vândut în timpul domnului Ciuhandu, că a intrat în viogoare legea în 1996. În 2013 eu am cerut să se investigheze toate transferurile de proprietate şi am menţionat inclusiv clanuri", a declarat Nicolae Robu.

În aceeaşi cauză a fost pus sub învinuire fostul primar al Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, dar şi viceprimarul Traian Stoia.

"Nu ştiu să vă zic nimic dar vă garantez că nu am nicio treabă cu corupţia. Nu ştiu despre ce e vorba. Am primit citaţia telefonic. Nu am emoţii pentru că nu am nicio legătură cu corupţia, nici cu traficul de influenţă. Am primit un telefon să fiu la ora 10.30. Vă spun când ies", a declarat Nicolae Robu când a ajuns la DNA.

La audieri a mers şi Traian Stoia, viceprimar al Timişoarei, avocatul acestuia precizând la ieşirea din sediul DNA este suspect. La audieri urmează să ajungă şi fostul primar, Gheorghe Ciuhandu. Avocatul lui Stoia le-a spus jurnaliştilor că toţi cei trei au calitatea de suspecţi în cauză.

Fostul primar al Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, pus sub învinuire de DNA

Fostul primar al Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, a fost pus sub învinuire de DNA pentru abuz în serviciu în legătură cu vânzarea unor case naţionalizate din Timişoara. În aceeaşi cauză este cercetat şi viceprimarul Traian Stoia. La audieri este şi primarul Nicolae Robu. Prejudiciul, milioane euro.

"Am fost chemat aici în calitate de suspect în vânzarea unor case naţionalizate în perioada în care am fost primar. Reproşul este clasic: abuz în serviciu. Nu ştiu valoarea prejudiciului. Primăria a vândul 1300 de locuinţe şi acum e vorba de 60 de locuinţe. Nu am obţinut nimic. Cei care au încheiat contractele au apreciat că şi eu mi-am însuşit punctele lor de vedere pentru că aveau toate vizele şi viza de specialitate", a declarat Gheorghe Ciuhandu.

