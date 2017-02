Eveniment

Administraţia Prezidenţială: Guvernul a greşit flagrant şi el trebuie să rezolve situaţia creată; cetăţenii nu acceptă nimic mai puţin

de Ziua de Cluj, 04 februarie 2017, 22:00

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui Iohannis, Mădălina Dobrovolschi, a afirmat că Guvernul trebuie să rezolve situaţia de criză pe care a creat-o singur printr-o greşeală flagrantă şi a avertizat că cetăţenii nu acceptă ”nimic mai puţin”.

"Este un pas important spre normalizare. Se face un pas important pentru a corecta situaţia creată, situaţia pe care o cunoaştem cu toţii. Guvernul a greşit flagrant şi Guvernul este cel responsabil să rezolve această criză pe care el a creat-o. Oamenii care protestează şi pe care îi vedem acum în stradă au nişte cerinţe legitime, au nişte cerinţe corecte, nişte cerinţe democratice şi tocmai de aceea domnul preşedinte vrea să transmită acest lucru foarte clar: Guvernul trebuie să înţeleagă că cetăţenii nu acceptă nimic mai puţin", a declarat Mădălina Dobrovolschi.

Primul-ministru Sorin Grindeanu a anunţat, sâmbătă, că va convoca mâine o şedinţă de Guver pentru aborgarea ordonanţei de urgenţă privind modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală.

"Am ascultat multe opinii din partidul din care fac parte de 20 de ani, din colegii din coaliţia guvernamentală, de la oameni simpli, am auzit vocea străzii. Vin azi după aceste opinii exprimate să vă spun decizia mea ca prim-ministru în ceea ce însdeamnă dezbaterea publică din aceste zile. Nu vreau şi nu doresc să dezbinăm România, care nu poate fi ruptă în două. România, prin ceea ce se întâmplă, pare ruptă în două, dacă nu în mai multe bucăţi. Este ultima mea dorinţă de a se ajunge la aşa ceva", a spus Grindeanu la începutul discursului său.

"Dincolo de mitinguri - şi am urmărit cu atenţie ceea ce s-a întâmplat în toată ţara şi am văzut poziţiile oamenilor, foarte multe argumentate, altele nu transmiteau realitate- ideea este că s-a creat un clivaj în societate. Pe de altă parte susţinătorii noştri ne îndeamnă să continuăm în ceea ce priveşte acest demers. Am luat câteva decizii: mâine vom face în regim de urgenţă o şedinţă de Guvern pentru abrogarea acestei ordonanţe de urgenţă", a spus Sorin Grindeanu.