Eveniment

Adrian Minune, audiat în dosarul "Bamboo"

de Ziua de Cluj, 05 mai 2017, 13:03

Cântăreţul de manele Adrian Copilul Minune, a fost audiat, vineri, ca martor, în dosarul deschis după incendiul care a avut loc în luna ianuarie în clubul Bamboo din Capitală.

Publicitate

Adrian Simionescu, cunoscut drept Adrian Copilul Minune, se afla în seara respectivă într-un salon de lângă club.

"Se blocase intrarea. A trebuit să deblocăm ca să putem ieşi. Am fost printre primii care au văzut că a ieşit fum. Am intrat înăuntru, am oprit muzica şi am încercat, pe cât posibil, să nu provocăm panică", a spus Adrian Simionescu după audieri.

Întrebat unde se afla în momentul incendiului, cântăreţul a răspuns: "Cum eşti la intrare, cum priveşti spre ora două".

Un incendiu a avut loc pe 21 ianuarie în clubul Bamboo din Capitală, în urma căruia localul a fost distrus. Nicio persoană nu a fost rănită grav. Poliţia a deschis o anchetă pentru a se stabili cauzele incendiului.