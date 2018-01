Eveniment

Agenda pe 2018 pentru concertele din Cluj Napoca este plină

de Ziua de Cluj, 31 ianuarie 2018, 07:59

Luna ianuarie deja s-a dus și agenda pe 2018 pentru concertele din Cluj Napoca este plină. De la Richard Clayderman la Lara Fabian, la Untold Festival și Jazz Music Festival, zeci de evenimente îi așteaptă pe clujeni, în 2018, la distracție.

(Photo by Travelcristi)

De câțiva ani, Clujul a devenit un punct de interes pentru artiștii de peste hotare, dar și pentru cei din țară. S-a dezvoltat extrem de frumos, mai ales din punct de vedere cultural. În ultimii ani, TIFF-ul și Untold au atras nenumărați turiști care s-au îndrăgostit de orașul nostru. Nici 2018 nu se lasă mai prejos și se anunță un program încărcat la capitolul distracție.

Chiar la început de februarie, fanii Robin&The Backstabbers au motiv de bucurie. Preferații lor au concert chiar pe 3 februarie, la clubul Form Space din Cluj Napoca.

Pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, cei care sunt împotriva acestei "sărbători" se pot distra la o petrecere doar a lor, intitulată "Anti Valentine's Day". Cei care se vor ocupa cu distracția sunt Țapinarii, la Form Space, iar pe 16 februarie, în aceeași locație, iubitorii muzicii electronice îi vor întâlni pe olandezii de la Noisia.

De Ziua Femeii, celebrul pianist Richard Clayderman va urca pe scena Teatrului Național Cluj Napoca și ne va încânta auzul cu talentul lui sublim la pian. Concertul va avea loc pe 7 martie, de la ora 20:00. Pe numele său adevărat, Philippe Pagès, a cunoscut recunoașterea internațională odată cu interpretarea plină de sensibilitate pe care i-a dat-o baladei "Ballade pour Adeline". A vândut peste 22 de milioane de copii în întreaga lume și asta i-a adus colaborări celebre. A cântat alături de Elton John, ce a cucerit lumea cu hitul său "Candle in the Wind", dar și cu Paul McCartney, cunoscut pentru melodii inspirate din jocul poker ca "Junior's Farm" sau melodii de dragoste ca "No More Lonely Nights". Încă se mai găsesc bilete, dar doar la categoria a II-a, la 200 de RON sau la VIP, la 350 de RON.

(Photo by Georges Biard)

Pe 29 martie, "Je t'aime" va răsuna în Cluj Napoca, când Lara Fabian va urca pe scena Sălii Polivalente din Cluj Napoca. Încă se mai găsesc bilete, așa că grăbiți-vă. În funcție de categoria dorită, prețurile se încadrează între 109 RON și 330 RON (pentru VIP). Lara Sophi Katy Crokaert este o cântăreață canadiano-belgiană, care a vândut peste 20 de milioane de albume.

Cunoscut pentru hitul "Afterglow", dar și pentru "Every Time / Overdose", Wilkinson vine din nou în România, de data aceasta chiar la Cluj. Fanii stilului drum&bass și dubstep au program pe 30 martie, de la ora 23.00.

A doua ediție de SoundArt Festival se va ține anul acesta la Cluj, după ce anul trecut a avut loc la București. Printre trupele anunțate, sunt și cei de la Stoned Jesus, o trupă de ucrainieni renumiți pentru stilul stoner rock/psychedelic. Alături de ei, alte formații de rock vor urca pe scenă, ca Somali Yacht Club sau Lowbau.

Elektro Arts Festival va avea loc între 24 și 26 mai, în diferite locații din Cluj Napoca, deoarece este un festival ce înglobează și fotografie digitală, spectacole de dans și muzică.

Jazz in the Park va avea loc în Parcul Central Cluj Napoca, între 21 iunie și 1 iulie. Vor exista mai multe scene care vor îmbina jazz-ul, blues-ul și muzica clasică.

(Photo by Marius Bucur)

Electric Castle anunță și anul acesta o ediție de neuitat. Printre artiștii deja anunțați de organizatori sunt London Grammar, Elrow, Netsky, Valentino Khan și Damian Marley.

Untold deja și-a format un nume pe scena internațională și atrage zeci de mii de turiști în fiecare an, dacă nu chiar sute de mii. Ediția a IV-a va avea loc între 2 și 5 august, iar organizatorii o anunță ca fiind "magică". Line up-ul nu a fost încă anunțat, însă la ce artiști au fost edițiile trecute, cu siguranță și anul acesta nume mari vor ateriza la Cluj.

Pentru fanii muzicii metal, trupa canadiană Annihilator va sosi în România și va cânta la Cluj, pe data de 21 noiembrie, de la ora 22, la Form Space.