UPDATE Ambasadorul Marii Britanii în România, la Ministerul Justiţiei: Ar fi bine ca modificările la legile justiţiei să fie discutate cu toate părţile implicate

Ambasadorul Marii Britanii în România, la Ministerul Justiţiei: Ar fi bine ca modificările la legile justiţiei să fie discutate cu toate părţile implicate

de mediafax, 06 septembrie 2017, 11:41

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Paul Brummell, alături de o delegaţie oficială, a venit, miercuri dimineaţa, la sediul Ministerului Justiţiei, acesta urmând să aibă o discuţie cu reprezentanţii instituţiei.

UPDATE: Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Paul Brummel, a declarat, după vizita de miercuri de la ministerul Justiţiei, că a discutat cu Tudorel Toader şi despre modificările aduse legilor justiţiei, precizând că ar fi bine ca acestea să fie discutate cu toate părţile implicate.

"Am discutat modificările sistemului judiciar în România propuse de domnul Toader şi am subliniat că România decide, conform Constituţiei şi conform procedurilor parlamentare, ce sistem de sistem de justiţie vreţi, care este sistemul potrivit pentru România. Noi am subliniat că apreciem foarte mult ce a făcut România în anul trecut în ceea ce priveşte stabilirea sistemului de drept şi lupta împotriva corupţiei. Am subliniat că România are instituţii, precum DNA, care sunt instituţii care lucrează într-un mod foarte bun şi punctul de vedere al nostru este că orice modificare ar fi bine să fie discutată cu toate părţile implicate, modificări care au rolul de a întări sistemul de drept şi lupta împotriva corupţiei", a declarat Paul Brummel, la finalul întrevederii avute cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Ambasadorul a precizat că Tudorel Toader i-a transmis că "o să fie şi deja este în curs o examinare cu părţile interesate, inclusiv acum la CSM şi a subliniat că România vrea ca modificarea, să ia în considerare şi recomandări din MCV".

"Importantă nu este recomandarea din partea noastră, importanţa este pentru România, important este că toate părţile interesate au un rol, au posibilitatea de a expune un punct d evedere, de a crea legislaţia nouă, care este adaptată tuturor nevoilor României", a mai spus Paul Brummel.

Întrebat dacă el a fost cel care a iniţiat vizita la minister, ambasadorul a răspuns pozitiv, precizând că a cerut posibilitatea aceste vizite, iar Tudorel Toader a fost de acord.

Paul Brummel a mai spus că a discutat cu Tudorel Toader şi despre Brexit.

"Al doilea domeniu despre care am discutat este Brexit. Şi am subliniat faptul că după ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană vrem în continuare o relaţie strânsă în ceea ce priveşte colaborarea juridică, este foarte important. Guvernul din Marea Britanie a publicat un document care a conţinut nişte propuneri, nişte idei despre cum poate să fie colaborarea în viitor, ideea noastră este că trebuie să aibă un mecanism care permite colaborarea foarte strânsă în domeniul juridic civil între Marea Britanie şi ceel 27 de state membre UE, inclusiv România", a declarat ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti.

Cei doi au discutat, de asemenea, despre lupta împotriva traficului de fiinţe umane.

Vizita lui Paul Brummell vine după ce, marţi, la sediul Ministerului Justiţiei, a fost şi ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm.

„Astăzi, 5 septembrie 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel Toader, ministrul justiţiei, şi doamna conf. univ. dr. Marieta Safta, secretar de stat, au primit vizita E.S. Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Cu această ocazie, a fost evidenţiată cooperarea româno-americană, bazată pe parteneriat şi colaborare în domeniul justiţiei, cu accent pe promovarea de schimburi de bune practici in ariile de interes comun. Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru un schimb deschis de puncte de vedere şi o discuţie fructuoasă în spiritul cooperării în cadrul Parteneratiului Strategic bilateral", se arăta într-un comunicat de presă comun al Ministerului Justitiei şi Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, transmis marţi după-amiază.

În urma întrevederii, Klemm a afirmat că „discuţiile au avut loc într-un spirit de cooperare", precizând că dialogul a fost „eficient".

Întâlnirea a avut loc la solicitarea ambasadorul SUA la Bucureşti, după ce Hans Klemm s-a declarat „îngirjorat" de unele modificări propuse de ministrul Toader la legile justiţiei.