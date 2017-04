Eveniment

Amendamente la legea graţierii adoptate de Comisia juridică din Senat

de mediafax, 25 aprilie 2017, 18:18

Comisia juridică din Senat a adoptat, marţi, o serie de amendamente printre care un amendament potrivit căruia se graţiază în întregime pedepsele cu închisoarea până la 3 ani inclusiv, aplicate de instanţa de judecată, în condiţiile în care Guvernul propusese un termen de 5 ani. Citiţi mai jos ce articole au fost adoptate în ordine cronologică.

UPDATE 17:04 Se graţiaza în întregime pedepsele pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani

Comisia juridică din Senat a adoptat, marţi, un amendament la Legea graţierii potrivit căruia se graţieaza în intregime pedepsele pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani, iar pedepsele între 6 şi 10 ani aplicate persoanelor peste 60 de ani se graţiază cu jumătate.

Astfel, Comisia juridică a adoptat un amendament cu următorul cuprins: „Se graţiază în întregime pedepsele pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani".

Un alt amendament adoptat are următorul cuprins: „Se graţiază în parte, cu 1/2, pedeapsa cu închisoarea între 6 şi 10 ani aplicate persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani".

UPDATE 17.00 Se graţiază cu jumătate pedepsele între 6 şi 10 ani aplicate femeilor însărcinate

Comisia juridică din Senat a adoptat, marţi, un amendament la Legea graţierii potrivit căruia se graţiază cu jumătate pedepsele cu închisoarea între 6 şi 10 ani aplicate femeilor însărcinate.

De asemenea, amendamentul prevede că se graţiază cu jumătate pedepsele cu închisoare între 6 şi 10 ani aplicate şi persoanelor care şi au în întreţinere minori cu vârsta de până la 14 ani, precum şi copii încadraţi în grad de handicap.

Textul amendametului este următorul: "Se graţiază în parte, cu 1/2, pedepsele cu închisoare între 6 şi 10 ani, aplicate femeilor însărcinate şi persoanelor care şi au în întreţinere minori cu vârsta de până la 14 ani, precum şi copii încadraţi în grad de handicap accentuat sau grav, potrivit legii".

„O femeie care a luat mită într-o primărie eu nu zic să nu fie condamnată, dar copilul ei are acelaşi drept de a avea mama alături precum copilul unei femei care a fost condamnată că a fluierat în biserică", a subliniat senatorul PMP, Traian Băsescu, prezent la şedinţa Comisiei.

Preşedintele Comisiei, senatorul PSD Şerban Nicolae, i-a replicat: „De acord, dar aş vrea să luaţi în considerare faptul că primul care ar trebui să se gândească la interesul acelui copil ar fi exact mama care ar fi putut să nu ia mită în primărie".

„Sunt absolut de acord cu dvs., dar un om care a greşit o dată îi mai dai o şansă, după mine, pentru că a-l ţine îndelungat în puşcărie înseamnă a-l distruge, în puşcăriile din România", a răspuns Băsescu.

„Din categoriile excluse, elimin şi eu violenţa, dar să lăsăm pe cele care au făcut un act de corupţie, au luat o mită într-o primărie, într-un minister (...) Poate am o sensibilitate aparte pentru femei. E cunoscută", a adăugat fostul preşedinte.

UPDATE 16.40: Băsescu, senatorilor: Protejaţi femeile chiar de furia justiţiei, băgaţi-le mai puţin în puşcărie

Fostul preşedinte Traian Băsescu a transmis, marţi, un apel senatorilor din Comisia juridică, la dezbaterea despre Legea graţierii, solicitându-le să protejeze femeile chiar şi de furia justiţiei şi să le bage mai puţin la puşcărie decât pe bărbaţi.

„Ar fi o mare eroare să nu avem în vedere situaţiile deosebite în care se pot afla femeile. Sigur, faceţi ce vreţi: dacă pasiunea e să le băgăm pe toate la puşcărie, băgaţi-le; dacă pasiunea e să fie tratate ca bărbaţii, rezolvaţi problema. Dar o femeie trebuie tratată altfel decât bărbaţii, mai ales când este vorba de penitenţă, de băgat în puşcărie", a spus Băsescu.

El a arătat că o femeie care are în întreţinere un copil până la 14 ani nu are neapărat nevoie de copil, dar copilul are nevoie de mamă.

„Pe mine m-a oripilat ce aţi făcut acum câteva luni, când o femeie în luna a 8-a i-aţi dat arest, aţi băgat-o la Beciul Domnesc. Dacă aste e abordarea pe care vreţi să o avem faţă de femei, să facem o ţară de procurori, de judecători ca procurorii şi rezolvăm problemele. Eu vă spun ca un fapt de viaţă: încercaţi să protejaţi femeile până şi de furia justiţiei, dacă se poate, dacă nu-s femei care au omorât, împuşcat, să încercăm să le protejăm. Cred că regimul penitenciar al femeilor în România e îngrozitor", a adăugat Băsescu.

La remarca unui senator prezent la şedinţă, potrivit căruia „la femei ţinem majoritatea", Băsescu a replicat: „Bun, atunci băgaţi-le mai puţin în puşcărie decât pe bărbaţi".

Comisia juridică din Senat a adoptat, marţi, un amendament potrivit căruia se graţiază în întregime pedepsele cu închisoarea până la 3 ani inclusiv, aplicate de instanţa de judecată, în condiţiile în care Guvernul propusese un termen de 5 ani.

Amendamentul, propus de Asociaţia Magistraţilor din România (AMR), Parchetul General şi preşedintele Comisiei, senatorul PSD Şerban Nicolae, a fost adoptat cu 7 voturi „pentru" şi 2 abţineri.

Amendametul propus de reprezentantul Barourilor, de 6 ani, şi asumat de senatorul PMP, Traian Băsescu, care a renunţat la termenul său de 10 ani, nu a întrunit numărul necesar de voturi, cumulând 8 abţineri, un vot „pentru" şi un vot „împotrivă".

În proiectul Guvernului se prevedea că se graţiază în întregime pedepsele cu închisoare de până la 5 ani inclusiv aplicate de instanţa de judecată.

În plus, Comisia juridică din Senat a adoptat încă un amendament potrivit căruia se graţiază în parte, cu trei ani, pedepsele cu închisoarea aplicate de instanţele de judecată mai mari de trei ani dar care nu depăşesc zece ani.

Amendamentul a fost adoptat cu 7 voturi „pentru" şi 3 voturi „împotrivă".

De asemenea, Comisia a adoptat un alt amendament care prevede că nu se graţiază pedepsele cu închisoarea a căror executare a fost suspendată condiţionat sau sub supraveghere, potrivit legii.